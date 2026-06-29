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Движение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановлено - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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Движение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановлено
Движение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановлено - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Движение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановлено
В Крыму временно остановлено курсирование троллейбусов по маршруту №51 между Симферополем и Алуштой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T11:15
2026-06-29T11:15
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму временно остановлено курсирование троллейбусов по маршруту №51 между Симферополем и Алуштой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе предприятия "Крымтроллейбус"."Троллейбус №51 временно не ходит. Как будет стабильное энергоснабжение, так будет ходить", - рассказали в пресс-службе.Там уточнили, что между Симферополем и селом Перевальное курсируют автобусы по пригородному маршруту №21. Интервалы движения зависят от пассажиропотока.При этом о введении компенсационных маршрутов для людей, которым нужно добраться из Алушты в населенные пункты в долине, на предприятии не сообщили. Там предложили пользоваться услугами других перевозчиков и добираться автобусами.На предприятии также рассказали о сокращении троллейбусов на маршрутах в Симферополе.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе троллейбусы возобновляют работуВ Севастополе транспорт будет курсировать во время тревогиВ Симферополе есть планы работы общественного транспорта на случай перебоев поставки метана
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96
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троллейбус, крымтроллейбус, новости крыма, крым, общественный транспорт, логистика, отключение электроэнергии в крыму
Движение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановлено

В Крыму временно остановили движение троллейбусов между Симферополем и Алуштой

11:15 29.06.2026
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкДорога Симферополь – Алушта
Дорога Симферополь – Алушта - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму временно остановлено курсирование троллейбусов по маршруту №51 между Симферополем и Алуштой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе предприятия "Крымтроллейбус".
"Троллейбус №51 временно не ходит. Как будет стабильное энергоснабжение, так будет ходить", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что между Симферополем и селом Перевальное курсируют автобусы по пригородному маршруту №21. Интервалы движения зависят от пассажиропотока.
При этом о введении компенсационных маршрутов для людей, которым нужно добраться из Алушты в населенные пункты в долине, на предприятии не сообщили. Там предложили пользоваться услугами других перевозчиков и добираться автобусами.
"У нас был троллейбус на маршруте (№51 между Симферополем и Алуштой – ред.), он стоит, временно не ходит. Автобусное сообщение на данном маршруте мы никогда не осуществляли и не осуществляем… У нас нет специального маршрута "Алушта-Долина", - отметили в пресс-службе.
На предприятии также рассказали о сокращении троллейбусов на маршрутах в Симферополе.
Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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