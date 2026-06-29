https://crimea.ria.ru/20260629/dvizhenie-trolleybusov-mezhdu-simferopolem-i-alushtoy-priostanovleno-1157238770.html

Движение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановлено

Движение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановлено - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Движение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановлено

В Крыму временно остановлено курсирование троллейбусов по маршруту №51 между Симферополем и Алуштой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T11:15

2026-06-29T11:15

2026-06-29T11:15

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму временно остановлено курсирование троллейбусов по маршруту №51 между Симферополем и Алуштой. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе предприятия "Крымтроллейбус"."Троллейбус №51 временно не ходит. Как будет стабильное энергоснабжение, так будет ходить", - рассказали в пресс-службе.Там уточнили, что между Симферополем и селом Перевальное курсируют автобусы по пригородному маршруту №21. Интервалы движения зависят от пассажиропотока.При этом о введении компенсационных маршрутов для людей, которым нужно добраться из Алушты в населенные пункты в долине, на предприятии не сообщили. Там предложили пользоваться услугами других перевозчиков и добираться автобусами.На предприятии также рассказали о сокращении троллейбусов на маршрутах в Симферополе.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе троллейбусы возобновляют работуВ Севастополе транспорт будет курсировать во время тревогиВ Симферополе есть планы работы общественного транспорта на случай перебоев поставки метана

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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