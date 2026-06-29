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Два района Крыма без света – когда восстановят подачу - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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Два района Крыма без света – когда восстановят подачу
Два района Крыма без света – когда восстановят подачу - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Два района Крыма без света – когда восстановят подачу
Часть населенных пунктов Белогорского и Красногвардейского районов Крыма утром в понедельник обесточены из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T09:55
2026-06-29T09:55
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
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белогорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Часть населенных пунктов Белогорского и Красногвардейского районов Крыма утром в понедельник обесточены из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы, восстановить подачу энергоснабжения планируется ориентировочно в течение трех часов.Кроме того, частично без света остается Красногвардейский район. Как информирует глава райадминистрации Василий Грабован, сейчас свет есть в 12 населенных пунктах. В том числе частично в Октябрьском, Амурском, Плодородном, Восход, а также в Нахимово, Чапаево, Климово, Мускатном, Цветково, Искре, Новозуевке, Невском.Глава администрации Алушта Галина Огнева накануне сообщала, что в городе вводят веерные отключения электричества. Ранее в Минэнерго РФ заявили, что в Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с энергоснабжением в Крыму – актуальная информацияАксенов выступил с заявлением о ситуации в КрымуВ Крыму и Севастополе ввели режим ЧС
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РИА Новости Крым
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отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, новости крыма, крым, белогорский район, красногвардейский район
Два района Крыма без света – когда восстановят подачу

В Крыму Белогорский и Красногвардейский районы утром в понедельник частично обесточены

09:55 29.06.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЭлектросети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Часть населенных пунктов Белогорского и Красногвардейского районов Крыма утром в понедельник обесточены из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Населенные пункты частично: Зеленогорское, Александровка, Новокленово, Новогригорьевка", - перечислили в компании обесточенные населенные пункты Белогорского района.
По данным пресс-службы, восстановить подачу энергоснабжения планируется ориентировочно в течение трех часов.
Кроме того, частично без света остается Красногвардейский район. Как информирует глава райадминистрации Василий Грабован, сейчас свет есть в 12 населенных пунктах. В том числе частично в Октябрьском, Амурском, Плодородном, Восход, а также в Нахимово, Чапаево, Климово, Мускатном, Цветково, Искре, Новозуевке, Невском.
Глава администрации Алушта Галина Огнева накануне сообщала, что в городе вводят веерные отключения электричества. Ранее в Минэнерго РФ заявили, что в Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены.
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Отключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергииНовости КрымаКрымБелогорский районКрасногвардейский район
 
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