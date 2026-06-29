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Бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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Бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ в Запорожской области
Бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ в Запорожской области
При помощи комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и FPV-дронов военнослужащие группировки "Днепр" вместе с живой силой уничтожили опорные пункты ВСУ на... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T13:54
2026-06-29T13:54
новости сво
группировка войск "днепр"
запорожская область
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. При помощи комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и FPV-дронов военнослужащие группировки "Днепр" вместе с живой силой уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов была нарушена оперативная связь между подразделениями противника на передовых позициях, поражена и рассеяна его живая сила. Средства объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей, добавили в военном ведомстве.Отмечается, бойцы группировки "Днепр" круглосуточно и в любую погоду мониторят подконтрольные врагу территорию.Воздушная разведка расчетами БПЛА обеспечивает своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ, в том числе – и живой силы, уточнили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что мобильные огневые группы мотострелкового полка 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают украинские ударные беспилотники из охотничьих ружей и автоматов с оптическими прицелами и приборами ночного видения.Также в Минобороны отмечали, что удачная работа дроноводов позволяет разрушить логистику противника в районе Алексеево-Дружковки и Дружковки, откуда идет снабжение гарнизона ВСУ в Константиновке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Саперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направленииКрымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу ДнепраМожет ли радикальный удар по Украине приблизить окончание конфликта – мнение
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, группировка войск "днепр", запорожская область, министерство обороны рф, потери всу
Бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ в Запорожской области

Дроноводы группировки "Днепр" ликвидировали опорные пункты ВСУ в Запорожской области

13:54 29.06.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымские бойцы войск радиоэлектронной борьбы
Крымские бойцы войск радиоэлектронной борьбы
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. При помощи комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и FPV-дронов военнослужащие группировки "Днепр" вместе с живой силой уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Несмотря на темное время суток, маскировку и оснащение объектов ВСУ комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), применение FPV-дронов расчетами ударных БпЛА подразделения ВБпС группировки войск "Днепр" позволило точно поразить все выявленные цели", – говорится в сообщении.

В результате ударов была нарушена оперативная связь между подразделениями противника на передовых позициях, поражена и рассеяна его живая сила. Средства объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей, добавили в военном ведомстве.
Отмечается, бойцы группировки "Днепр" круглосуточно и в любую погоду мониторят подконтрольные врагу территорию.
Воздушная разведка расчетами БПЛА обеспечивает своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ, в том числе – и живой силы, уточнили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что мобильные огневые группы мотострелкового полка 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают украинские ударные беспилотники из охотничьих ружей и автоматов с оптическими прицелами и приборами ночного видения.
Также в Минобороны отмечали, что удачная работа дроноводов позволяет разрушить логистику противника в районе Алексеево-Дружковки и Дружковки, откуда идет снабжение гарнизона ВСУ в Константиновке.
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Новости СВОГруппировка войск "Днепр"Запорожская областьМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
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