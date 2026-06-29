https://crimea.ria.ru/20260629/boytsy-dnepra-unichtozhili-oporniki-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1157236510.html

Бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ в Запорожской области

Бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ в Запорожской области

При помощи комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и FPV-дронов военнослужащие группировки "Днепр" вместе с живой силой уничтожили опорные пункты ВСУ на... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T13:54

2026-06-29T13:54

2026-06-29T13:54

новости сво

группировка войск "днепр"

запорожская область

министерство обороны рф

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. При помощи комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и FPV-дронов военнослужащие группировки "Днепр" вместе с живой силой уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов была нарушена оперативная связь между подразделениями противника на передовых позициях, поражена и рассеяна его живая сила. Средства объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей, добавили в военном ведомстве.Отмечается, бойцы группировки "Днепр" круглосуточно и в любую погоду мониторят подконтрольные врагу территорию.Воздушная разведка расчетами БПЛА обеспечивает своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ, в том числе – и живой силы, уточнили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что мобильные огневые группы мотострелкового полка 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают украинские ударные беспилотники из охотничьих ружей и автоматов с оптическими прицелами и приборами ночного видения.Также в Минобороны отмечали, что удачная работа дроноводов позволяет разрушить логистику противника в районе Алексеево-Дружковки и Дружковки, откуда идет снабжение гарнизона ВСУ в Константиновке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Саперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направленииКрымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу ДнепраМожет ли радикальный удар по Украине приблизить окончание конфликта – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, группировка войск "днепр", запорожская область, министерство обороны рф, потери всу