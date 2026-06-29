https://crimea.ria.ru/20260629/boytsy-dnepra-unichtozhili-oporniki-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1157236510.html
Бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ в Запорожской области
Бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ в Запорожской области
При помощи комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и FPV-дронов военнослужащие группировки "Днепр" вместе с живой силой уничтожили опорные пункты ВСУ на... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T13:54
2026-06-29T13:54
2026-06-29T13:54
новости сво
группировка войск "днепр"
запорожская область
министерство обороны рф
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0f/1155213093_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_8e3baf44097a78699eeb3965b71d4bf3.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. При помощи комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и FPV-дронов военнослужащие группировки "Днепр" вместе с живой силой уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов была нарушена оперативная связь между подразделениями противника на передовых позициях, поражена и рассеяна его живая сила. Средства объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей, добавили в военном ведомстве.Отмечается, бойцы группировки "Днепр" круглосуточно и в любую погоду мониторят подконтрольные врагу территорию.Воздушная разведка расчетами БПЛА обеспечивает своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ, в том числе – и живой силы, уточнили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что мобильные огневые группы мотострелкового полка 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают украинские ударные беспилотники из охотничьих ружей и автоматов с оптическими прицелами и приборами ночного видения.Также в Минобороны отмечали, что удачная работа дроноводов позволяет разрушить логистику противника в районе Алексеево-Дружковки и Дружковки, откуда идет снабжение гарнизона ВСУ в Константиновке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Саперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направленииКрымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу ДнепраМожет ли радикальный удар по Украине приблизить окончание конфликта – мнение
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0f/1155213093_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_0e07b5ce7c12892f6e5a7e88821fbe9c.png.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, группировка войск "днепр", запорожская область, министерство обороны рф, потери всу
Бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ в Запорожской области
Дроноводы группировки "Днепр" ликвидировали опорные пункты ВСУ в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. При помощи комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и FPV-дронов военнослужащие группировки "Днепр" вместе с живой силой уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Несмотря на темное время суток, маскировку и оснащение объектов ВСУ комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), применение FPV-дронов расчетами ударных БпЛА подразделения ВБпС группировки войск "Днепр" позволило точно поразить все выявленные цели", – говорится в сообщении.
В результате ударов была нарушена оперативная связь между подразделениями противника на передовых позициях, поражена и рассеяна его живая сила. Средства объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей, добавили в военном ведомстве.
Отмечается, бойцы группировки "Днепр" круглосуточно и в любую погоду мониторят подконтрольные врагу территорию.
Воздушная разведка расчетами БПЛА обеспечивает своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ, в том числе – и живой силы, уточнили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось
, что мобильные огневые группы мотострелкового полка 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают украинские ударные беспилотники из охотничьих ружей и автоматов с оптическими прицелами и приборами ночного видения.
Также в Минобороны отмечали, что удачная работа дроноводов позволяет разрушить логистику противника
в районе Алексеево-Дружковки и Дружковки, откуда идет снабжение гарнизона ВСУ в Константиновке.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: