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Боролись за свободу – в Крыму отмечают День партизан и подпольщиков
Боролись за свободу – в Крыму отмечают День партизан и подпольщиков - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Боролись за свободу – в Крыму отмечают День партизан и подпольщиков
В Крыму в годы Великой Отечественной войны партизаны, сражаясь за свободу родной земли, уничтожили в глубоком тылу врага около 30 тысяч гитлеровцев и их... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T09:40
2026-06-29T09:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в годы Великой Отечественной войны партизаны, сражаясь за свободу родной земли, уничтожили в глубоком тылу врага около 30 тысяч гитлеровцев и их пособников, провели более 250 боев и организовали свыше 1600 диверсий. Такие цифры в День партизан и подпольщиков озвучил глава региона Сергей Аксенов."29 июня мы отмечаем День партизан и подпольщиков. Мужественных и отважных людей – мужчин и женщин, юношей и девушек, даже детей, которые, не щадя себя, под угрозой смерти продолжали борьбу за свободу Родины в глубоком тылу врага", - написал он в своем канале МАКС.Партизаны и подпольщики внесли весомый вклад как в освобождение полуострова от немецко-фашистских захватчиков, так и в целом в Великую Победу, напомнил Аксенов.По его словам, сегодня те, кто сражается с противником в зоне проведения специальной военной операции, испытывают такие же сильные и искренние чувства, что и их предки в годы Великой Отечественной войны: любовь к Родине, ненависть к врагу и уверенность в Победе. И эти чувства являются объединяющими для фронта и тыла, подчеркнул он.Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, в свою очередь, также напомнил, что в годы Великой Отечественной войны в партизанских отрядах, подпольных организациях состояли тысячи крымчан. Они не только совершали подвиги, устраивая диверсии на оккупированных территориях, но и поддерживали солдат Красной Армии и узников лагерей смерти.По словам Константинова, именно непредсказуемость и организованность действий партизан и подпольщиков наводили животный страх на гитлеровцев.Власти Крыма пожелали ветеранами, всем участникам фронта в тылу врага здоровья и долголетия и заверили, что продолжат делать все для увековечивания их подвига.Ежегодно 29 июня отмечается важная памятная дата – День партизан и подпольщиков. Праздник учрежден 10 апреля 2009 года президентом РФ. В этот день в 1941 году вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Героизм и подвиг: 81 год назад началась Крымская наступательная операцияИсторик о партизанской войне в Крыму: "фашисты их в плен не брали"В Крыму опубликованы новые факты о работе подпольной группы "Сокол"
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крым в великой отечественной войне, крым, сергей аксенов, владимир константинов, память, праздники и памятные даты, великая отечественная война
Боролись за свободу – в Крыму отмечают День партизан и подпольщиков
В Крыму партизаны уничтожили около 30 тысяч гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в годы Великой Отечественной войны партизаны, сражаясь за свободу родной земли, уничтожили в глубоком тылу врага около 30 тысяч гитлеровцев и их пособников, провели более 250 боев и организовали свыше 1600 диверсий. Такие цифры в День партизан и подпольщиков озвучил глава региона Сергей Аксенов.
"29 июня мы отмечаем День партизан и подпольщиков. Мужественных и отважных людей – мужчин и женщин, юношей и девушек, даже детей, которые, не щадя себя, под угрозой смерти продолжали борьбу за свободу Родины в глубоком тылу врага", - написал он в своем канале МАКС.
Партизаны и подпольщики внесли весомый вклад как в освобождение полуострова от немецко-фашистских захватчиков, так и в целом в Великую Победу, напомнил Аксенов.
"Партизаны были настоящей грозой для оккупантов. На территории полуострова они уничтожили в общей сложности около 30 тысяч гитлеровцев и их пособников, на их счету более 250 боев и свыше 1600 диверсий", - уточнил он.
По его словам, сегодня те, кто сражается с противником в зоне проведения специальной военной операции, испытывают такие же сильные и искренние чувства, что и их предки в годы Великой Отечественной войны: любовь к Родине, ненависть к врагу и уверенность в Победе. И эти чувства являются объединяющими для фронта и тыла, подчеркнул он.
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, в свою очередь, также напомнил, что в годы Великой Отечественной войны в партизанских отрядах, подпольных организациях состояли тысячи крымчан. Они не только совершали подвиги, устраивая диверсии на оккупированных территориях, но и поддерживали солдат Красной Армии и узников лагерей смерти.
По словам Константинова, именно непредсказуемость и организованность действий партизан и подпольщиков наводили животный страх на гитлеровцев.
"К сожалению, многие активисты не дожили до Дня Великой Победы: фашисты уничтожали их с особой жестокостью. Но память об их вкладе в освобождение нашей общей Родины от оккупантов — сакральна для нас", - написал Константинов в своем канале МАКС.
Власти Крыма пожелали ветеранами, всем участникам фронта в тылу врага здоровья и долголетия и заверили, что продолжат делать все для увековечивания их подвига.
Ежегодно 29 июня отмечается важная памятная дата – День партизан и подпольщиков. Праздник учрежден 10 апреля 2009 года президентом РФ. В этот день в 1941 году вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов.
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