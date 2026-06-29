https://crimea.ria.ru/20260629/borolis-za-svobodu--v-krymu-otmechayut-den-partizan-i-podpolschikov-1157237113.html

Боролись за свободу – в Крыму отмечают День партизан и подпольщиков

Боролись за свободу – в Крыму отмечают День партизан и подпольщиков - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Боролись за свободу – в Крыму отмечают День партизан и подпольщиков

В Крыму в годы Великой Отечественной войны партизаны, сражаясь за свободу родной земли, уничтожили в глубоком тылу врага около 30 тысяч гитлеровцев и их... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T09:40

2026-06-29T09:40

2026-06-29T09:40

крым в великой отечественной войне

крым

сергей аксенов

владимир константинов

память

праздники и памятные даты

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в годы Великой Отечественной войны партизаны, сражаясь за свободу родной земли, уничтожили в глубоком тылу врага около 30 тысяч гитлеровцев и их пособников, провели более 250 боев и организовали свыше 1600 диверсий. Такие цифры в День партизан и подпольщиков озвучил глава региона Сергей Аксенов."29 июня мы отмечаем День партизан и подпольщиков. Мужественных и отважных людей – мужчин и женщин, юношей и девушек, даже детей, которые, не щадя себя, под угрозой смерти продолжали борьбу за свободу Родины в глубоком тылу врага", - написал он в своем канале МАКС.Партизаны и подпольщики внесли весомый вклад как в освобождение полуострова от немецко-фашистских захватчиков, так и в целом в Великую Победу, напомнил Аксенов.По его словам, сегодня те, кто сражается с противником в зоне проведения специальной военной операции, испытывают такие же сильные и искренние чувства, что и их предки в годы Великой Отечественной войны: любовь к Родине, ненависть к врагу и уверенность в Победе. И эти чувства являются объединяющими для фронта и тыла, подчеркнул он.Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, в свою очередь, также напомнил, что в годы Великой Отечественной войны в партизанских отрядах, подпольных организациях состояли тысячи крымчан. Они не только совершали подвиги, устраивая диверсии на оккупированных территориях, но и поддерживали солдат Красной Армии и узников лагерей смерти.По словам Константинова, именно непредсказуемость и организованность действий партизан и подпольщиков наводили животный страх на гитлеровцев.Власти Крыма пожелали ветеранами, всем участникам фронта в тылу врага здоровья и долголетия и заверили, что продолжат делать все для увековечивания их подвига.Ежегодно 29 июня отмечается важная памятная дата – День партизан и подпольщиков. Праздник учрежден 10 апреля 2009 года президентом РФ. В этот день в 1941 году вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Героизм и подвиг: 81 год назад началась Крымская наступательная операцияИсторик о партизанской войне в Крыму: "фашисты их в плен не брали"В Крыму опубликованы новые факты о работе подпольной группы "Сокол"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым в великой отечественной войне, крым, сергей аксенов, владимир константинов, память, праздники и памятные даты, великая отечественная война