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Более 200 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще ряд регионов - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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Более 200 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще ряд регионов
Более 200 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще ряд регионов - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Более 200 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще ряд регионов
Более 200 украинских беспилотников уничтожили за ночь силы ПВО над регионами России, в том числе Крымом, а также над Азовским и Черным морями. Об этом в... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T07:44
2026-06-29T07:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Более 200 украинских беспилотников уничтожили за ночь силы ПВО над регионами России, в том числе Крымом, а также над Азовским и Черным морями. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Рано утром в понедельник в Севастополе объявили воздушную тревогу. По информации губернатора Михаила Развожаева, на Северной стороны города сбили два вражеских беспилотника.Накануне днем силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область обесточенаБолее мощные - Путин рассказал об ударах по Украине и наращивании ПВОПутин заявил о задаче окончательного освобождения Донбасса и Новороссии
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новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, министерство обороны рф, черное море, азовское море
Более 200 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще ряд регионов

Над Крымом и рядом регионов России за ночь сбили более 200 беспилотников

07:44 29.06.2026 (обновлено: 07:46 29.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Более 200 украинских беспилотников уничтожили за ночь силы ПВО над регионами России, в том числе Крымом, а также над Азовским и Черным морями. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 28 июня до 7.00 мск 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Рано утром в понедельник в Севастополе объявили воздушную тревогу. По информации губернатора Михаила Развожаева, на Северной стороны города сбили два вражеских беспилотника.
Накануне днем силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России.
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