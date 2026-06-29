https://crimea.ria.ru/20260629/bolee-200-bespilotnikov-vsu-atakovali-krym-i-esche-ryad-regionov-1157235693.html
Более 200 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще ряд регионов
Более 200 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще ряд регионов - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Более 200 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще ряд регионов
Более 200 украинских беспилотников уничтожили за ночь силы ПВО над регионами России, в том числе Крымом, а также над Азовским и Черным морями. Об этом в... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T07:44
2026-06-29T07:44
2026-06-29T07:46
новости сво
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
атаки всу на крым
министерство обороны рф
черное море
азовское море
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156132101_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5ac1be7f2ce70efa2811944adcdab55c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Более 200 украинских беспилотников уничтожили за ночь силы ПВО над регионами России, в том числе Крымом, а также над Азовским и Черным морями. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Рано утром в понедельник в Севастополе объявили воздушную тревогу. По информации губернатора Михаила Развожаева, на Северной стороны города сбили два вражеских беспилотника.Накануне днем силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область обесточенаБолее мощные - Путин рассказал об ударах по Украине и наращивании ПВОПутин заявил о задаче окончательного освобождения Донбасса и Новороссии
черное море
азовское море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156132101_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b19d8ee214074f123d2a723c72b6643a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, министерство обороны рф, черное море, азовское море
Более 200 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще ряд регионов
Над Крымом и рядом регионов России за ночь сбили более 200 беспилотников
07:44 29.06.2026 (обновлено: 07:46 29.06.2026)