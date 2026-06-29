https://crimea.ria.ru/20260629/bolee-200-bespilotnikov-vsu-atakovali-krym-i-esche-ryad-regionov-1157235693.html

Более 200 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще ряд регионов

Более 200 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще ряд регионов - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Более 200 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще ряд регионов

Более 200 украинских беспилотников уничтожили за ночь силы ПВО над регионами России, в том числе Крымом, а также над Азовским и Черным морями. Об этом в... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T07:44

2026-06-29T07:44

2026-06-29T07:46

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беспилотник (бпла, дрон)

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черное море

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Более 200 украинских беспилотников уничтожили за ночь силы ПВО над регионами России, в том числе Крымом, а также над Азовским и Черным морями. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Рано утром в понедельник в Севастополе объявили воздушную тревогу. По информации губернатора Михаила Развожаева, на Северной стороны города сбили два вражеских беспилотника.Накануне днем силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область обесточенаБолее мощные - Путин рассказал об ударах по Украине и наращивании ПВОПутин заявил о задаче окончательного освобождения Донбасса и Новороссии

черное море

азовское море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, министерство обороны рф, черное море, азовское море