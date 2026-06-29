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Более 10 детей госпитализированы с вирусной инфекцией в Тверской области
Более 10 детей госпитализированы с вирусной инфекцией в Тверской области - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Более 10 детей госпитализированы с вирусной инфекцией в Тверской области
В Тверской области у более 10 детей, которые отдыхали в палаточном лагере, выявлена вирусная инфекция. Их доставили в инфекционное отделение местной больницы... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T13:38
2026-06-29T13:38
2026-06-29T13:38
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детский отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Тверской области у более 10 детей, которые отдыхали в палаточном лагере, выявлена вирусная инфекция. Их доставили в инфекционное отделение местной больницы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском лагере.Ранее сообщалось, что в Астрахани число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез увеличилось до 27 человек, шестеро из которых — дети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасности жары: как не заболеть кишечными инфекциямиОпасные бактерии: как не отравиться продуктами в летнюю жаруСладкоежки, любители белка и жира: какие бактерии вызывают кишечные заболевания
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инфекции, тверская область, происшествия, детский отдых, новости
Более 10 детей госпитализированы с вирусной инфекцией в Тверской области
Из палаточного лагеря в Тверской области госпитализировали более 10 детей с инфекцией