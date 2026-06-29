https://crimea.ria.ru/20260629/balitskiy-nazval-tsel-feykov-kieva-ob-evakuatsii-energodara-1157236247.html

Балицкий назвал цель фейков Киева об эвакуации Энергодара

Балицкий назвал цель фейков Киева об эвакуации Энергодара - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Балицкий назвал цель фейков Киева об эвакуации Энергодара

Ложные сообщения об эвакуации из Энергодара и другие фейки, транслируемые Киевом, направлены на то, чтобы сделать из Запорожской области "серую зону". Об этом... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T08:54

2026-06-29T08:54

2026-06-29T08:55

запорожская область

энергодар

евгений балицкий

новости сво

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Ложные сообщения об эвакуации из Энергодара и другие фейки, транслируемые Киевом, направлены на то, чтобы сделать из Запорожской области "серую зону". Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ предприняли провокацию, транслируя с помощью дрона информацию о якобы эвакуации из Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы победим: как крымчанам бороться с кибератаками в интернетеЦепляют эмоциями: как отличить фейк от правдивого ролика в сетиВраг распространяет новые фейки о Крыме

запорожская область

энергодар

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, энергодар, евгений балицкий, новости сво, фейк