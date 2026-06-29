https://crimea.ria.ru/20260629/balitskiy-nazval-tsel-feykov-kieva-ob-evakuatsii-energodara-1157236247.html
Балицкий назвал цель фейков Киева об эвакуации Энергодара
Балицкий назвал цель фейков Киева об эвакуации Энергодара - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Балицкий назвал цель фейков Киева об эвакуации Энергодара
Ложные сообщения об эвакуации из Энергодара и другие фейки, транслируемые Киевом, направлены на то, чтобы сделать из Запорожской области "серую зону". Об этом... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T08:54
2026-06-29T08:54
2026-06-29T08:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Ложные сообщения об эвакуации из Энергодара и другие фейки, транслируемые Киевом, направлены на то, чтобы сделать из Запорожской области "серую зону". Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ предприняли провокацию, транслируя с помощью дрона информацию о якобы эвакуации из Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы победим: как крымчанам бороться с кибератаками в интернетеЦепляют эмоциями: как отличить фейк от правдивого ролика в сетиВраг распространяет новые фейки о Крыме
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запорожская область, энергодар, евгений балицкий, новости сво, фейк
Балицкий назвал цель фейков Киева об эвакуации Энергодара
Киев добивается превращения Запорожской области в "серую зону" – Балицкий
08:54 29.06.2026 (обновлено: 08:55 29.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Ложные сообщения об эвакуации из Энергодара и другие фейки, транслируемые Киевом, направлены на то, чтобы сделать из Запорожской области "серую зону". Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ предприняли провокацию, транслируя с помощью дрона информацию о якобы эвакуации из Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС.
"Постоянно сыплют листовки, постоянно рассказывают, что они сейчас все "освободят" до Ростова и так далее. Поэтому это понятно, что ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций ВСУ - ред.) занимается своей работой за то, за что им платят деньги. Любой ценой сделать из нашей Запорожской области серую зону. У них ничего не получится", - цитирует Балицкого РИА Новости.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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