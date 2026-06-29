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Алушта частично обесточена
Алушта частично обесточена - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Алушта частично обесточена
Алуштинские потребители остались без света из-за аварии на сетях, информирует днем в понедельник пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T14:43
2026-06-29T14:43
2026-06-29T14:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Алуштинские потребители остались без света из-за аварии на сетях, информирует днем в понедельник пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы предприятия, энергоснабжение в дома абонентов ориентировочно вернется в течение трех часов. Аварийные бригады работают на месте.Часть населенных пунктов Белогорского и Красногвардейского районов Крыма утром в понедельник оставались без света из-за аварий на сетях. Накануне сообщалось о введении в Алуште веерных отключений электричества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сократят графики отключения света – Минэнерго РФВ Алуштинском округе ввели график подачи водыВ Керчи будут отключать уличное освещение ночью
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Алушта частично обесточена
В Крыму частично обесточена Алушта и пригородный поселок