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96 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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96 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом и другими регионами России
96 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 29.06.2026
96 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом и другими регионами России
Средства российской ПВО в первой половине дня понедельника перехватили и уничтожили 96 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T14:54
2026-06-29T15:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня понедельника перехватили и уничтожили 96 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ходе двух атак ВСУ в ночь на понедельник военные уничтожили 29 вражеских беспилотников. Точечно повреждены четыре частных дома. Также из-за падения частей от сбитых дронов зафиксировано несколько возгораний.Всего в ночь на понедельник средства ПВО РФ перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотников над 12-ю регионами РФ, в том числе Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом и другими регионами России

96 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами России

14:54 29.06.2026 (обновлено: 15:07 29.06.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня понедельника перехватили и уничтожили 96 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 7:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ходе двух атак ВСУ в ночь на понедельник военные уничтожили 29 вражеских беспилотников. Точечно повреждены четыре частных дома. Также из-за падения частей от сбитых дронов зафиксировано несколько возгораний.
Всего в ночь на понедельник средства ПВО РФ перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотников над 12-ю регионами РФ, в том числе Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей.
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