https://crimea.ria.ru/20260629/98-ukrainskikh-bespilotnikov-likvidirovali-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1157248591.html

96 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом и другими регионами России

96 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 29.06.2026

96 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом и другими регионами России

Средства российской ПВО в первой половине дня понедельника перехватили и уничтожили 96 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T14:54

2026-06-29T14:54

2026-06-29T15:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня понедельника перехватили и уничтожили 96 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ходе двух атак ВСУ в ночь на понедельник военные уничтожили 29 вражеских беспилотников. Точечно повреждены четыре частных дома. Также из-за падения частей от сбитых дронов зафиксировано несколько возгораний.Всего в ночь на понедельник средства ПВО РФ перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотников над 12-ю регионами РФ, в том числе Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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