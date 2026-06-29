https://crimea.ria.ru/20260629/36-gradusov-v-krym-idet-zhara-1157175925.html

+36 градусов: в Крым идет жара

+36 градусов: в Крым идет жара - РИА Новости Крым, 29.06.2026

+36 градусов: в Крым идет жара

В понедельник из-за влияния барического и термического гребня на полуострове ожидается аномально жаркая погода. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T00:01

2026-06-29T00:01

2026-06-29T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В понедельник из-за влияния барического и термического гребня на полуострове ожидается аномально жаркая погода. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +31...33.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +30...32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +21 до +23, днем от +30 до +34 градусов.В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260628/bolee-13-tys-chelovek-skonchalis-v-evrope-za-nedelyu-iz-za-zhary--voz-1157227013.html

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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