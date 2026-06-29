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+36 градусов: в Крым идет жара - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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+36 градусов: в Крым идет жара
+36 градусов: в Крым идет жара - РИА Новости Крым, 29.06.2026
+36 градусов: в Крым идет жара
В понедельник из-за влияния барического и термического гребня на полуострове ожидается аномально жаркая погода. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T00:01
2026-06-29T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В понедельник из-за влияния барического и термического гребня на полуострове ожидается аномально жаркая погода. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +31...33.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +30...32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +21 до +23, днем от +30 до +34 градусов.В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260628/bolee-13-tys-chelovek-skonchalis-v-evrope-za-nedelyu-iz-za-zhary--voz-1157227013.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, крым, симферополь, севастополь, алушта, ялта, феодосия, евпатория, судак
+36 градусов: в Крым идет жара

В Крыму в понедельник ожидается до +36 градусов

00:01 29.06.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПляж в Крыму
Пляж в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В понедельник из-за влияния барического и термического гребня на полуострове ожидается аномально жаркая погода. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…24, в горах +15…18; днем +31…36, в горах +24…29", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +31...33.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +30...32 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +21 до +23, днем от +30 до +34 градусов.
В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Вчера, 17:47
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Новости КрымаПогодаПогода в КрымуКрымский гидрометцентрКрымСимферопольСевастопольАлуштаЯлтаФеодосияЕвпаторияСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01+36 градусов: в Крым идет жара
00:00Какой сегодня праздник: 29 июня
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