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Зеленский попросил ЕС вернуть на родину украинских мужчин – политолог - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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Зеленский попросил ЕС вернуть на родину украинских мужчин – политолог
Зеленский попросил ЕС вернуть на родину украинских мужчин – политолог - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Зеленский попросил ЕС вернуть на родину украинских мужчин – политолог
Глава киевского режима Владимир Зеленский фактически попросил европейцев вернуть на родину украинских мужчин. Так прокомментировал РИА Новости Крым решение ЕС... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T15:42
2026-06-28T15:42
владимир зеленский
украина
европейский союз (ес)
политика
всу (вооруженные силы украины)
мобилизация на украине
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
мнения
игорь шатров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Глава киевского режима Владимир Зеленский фактически попросил европейцев вернуть на родину украинских мужчин. Так прокомментировал РИА Новости Крым решение ЕС ввести новые правила въезда для беженцев с Украины руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Ранее в воскресенье сообщалось, что европейские власти вводят новые правила въезда для беженцев с Украины: теперь от них будут требовать с украинцев справки об освобождении от военной службы. Отказывать во въезде будут не только лицам мужского пола от 23 до 60 лет, которые не имеют права покидать территорию Украины, но и мужчинам младше 23 лет и женщинам, заключившим контракт с ВСУ. Такие украинцы не смогут покинуть страну до момента увольнения со службы.В свою очередь, европейская сторона и "рада согласиться" на такую просьбу, и посодействовать Киеву в этом вопросе, поскольку таким образом ей удастся снять с себя часть нагрузки, которая возникла вместе с волной украинских беженцев."Теперь страны ЕС не должны будут их (беженцев – ред.) обеспечивать какими-то льготами, которыми они долгое время их фактически мотивировали убегать в Европу. Также снизится уровень украинского криминала, который пришел вместе с беженцами", - отметил он.Кроме того, ужесточение правил на въезд в Европу для граждан с Украины несколько погасит протестные настроения в европейских обществах: европейцы уже возмущены тем, что поток так называемых беженцев с Украины нескончаем, и что украинцы выглядят, скорее, не как беженцы, а как люди, которые пользуются всеми возможностями социальных систем европейских стран, считает Шатров.Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X заявила, что проживающих в Польше украинцев следует депортировать за любое нарушение закона, а въезд в страну мужчин призывного возраста с Украины следует полностью запретить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Основатель Modern Talking назвал худший сценарий для Германии из-за УкраиныСтала половой тряпкой: почему конституция Украины перестала существоватьВ Дании беженцы с Украины набивают тату со свастикой - власти бьют тревогу
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владимир зеленский, украина, европейский союз (ес), политика, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, тцк на украине (территориальный центр комплектования), мнения, игорь шатров
Зеленский попросил ЕС вернуть на родину украинских мужчин – политолог

Запрет на въезд украинцев выгоден Киеву и ЕС – эксперт о нововведениях для беженцев

15:42 28.06.2026
 
© AP Photo Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo Peter Dejong
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Глава киевского режима Владимир Зеленский фактически попросил европейцев вернуть на родину украинских мужчин. Так прокомментировал РИА Новости Крым решение ЕС ввести новые правила въезда для беженцев с Украины руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Ранее в воскресенье сообщалось, что европейские власти вводят новые правила въезда для беженцев с Украины: теперь от них будут требовать с украинцев справки об освобождении от военной службы. Отказывать во въезде будут не только лицам мужского пола от 23 до 60 лет, которые не имеют права покидать территорию Украины, но и мужчинам младше 23 лет и женщинам, заключившим контракт с ВСУ. Такие украинцы не смогут покинуть страну до момента увольнения со службы.
"У Киева явно большие проблемы с укомплектованием ВСУ, нехватка людей, и понятно, что ТЦК (орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения – ред.) уже не справляются с набором. По этой причине Зеленский фактически попросил европейцев вернуть на родину мужчин призывного возраста", - сказал политолог.
В свою очередь, европейская сторона и "рада согласиться" на такую просьбу, и посодействовать Киеву в этом вопросе, поскольку таким образом ей удастся снять с себя часть нагрузки, которая возникла вместе с волной украинских беженцев.
"Теперь страны ЕС не должны будут их (беженцев – ред.) обеспечивать какими-то льготами, которыми они долгое время их фактически мотивировали убегать в Европу. Также снизится уровень украинского криминала, который пришел вместе с беженцами", - отметил он.
Кроме того, ужесточение правил на въезд в Европу для граждан с Украины несколько погасит протестные настроения в европейских обществах: европейцы уже возмущены тем, что поток так называемых беженцев с Украины нескончаем, и что украинцы выглядят, скорее, не как беженцы, а как люди, которые пользуются всеми возможностями социальных систем европейских стран, считает Шатров.
"Поэтому это (ужесточение правил на въезд в Европу – ред.) удивительный случай, это взаимовыгодно и Украине, и европейцам. Думаю, что этот процесс активизируется к осени: людям, желающим сбежать в Европу с Украины, будут поставлены препоны. Также не исключаю начала процесса активного выселения украинских мужчин обратно на Украину", - подытожил собеседник.
Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X заявила, что проживающих в Польше украинцев следует депортировать за любое нарушение закона, а въезд в страну мужчин призывного возраста с Украины следует полностью запретить.
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Владимир ЗеленскийУкраинаЕвропейский Союз (ЕС)ПолитикаВСУ (Вооруженные силы Украины)Мобилизация на УкраинеТЦК на Украине (территориальный центр комплектования)МненияИгорь Шатров
 
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