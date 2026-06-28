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Заявления Путина и ликвидация полковника ГУР за подготовку теракта в Крыму: главное

Заявления Путина и ликвидация полковника ГУР за подготовку теракта в Крыму: главное - РИА Новости Крым, 28.06.2026

Заявления Путина и ликвидация полковника ГУР за подготовку теракта в Крыму: главное

Безопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена, заявил президент РФ Владимир Путин. Также он назвал предстоящие выборы важным этапом укрепления... РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T21:33

2026-06-28T21:33

2026-06-28T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Безопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена, заявил президент РФ Владимир Путин. Также он назвал предстоящие выборы важным этапом укрепления стабильности. Ликвидирован пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник Главного управления разведки Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский попросил ЕС вернуть на родину украинских мужчин. Конституцию Украины уничтожали практически все ее президенты. В Астрахани удвоилась число госпитализированных с отравлением. Лесной пожар под Ялтой.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Россия обеспечит безопасность своих гражданБезопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия"."Да, мы видим проблемы, мы их осознаем, реагируем, но обязательно обеспечим и безопасность страны, и наших граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу. Именно к этому мы и стремимся", – заявил глава государства.Президент заверил, что выборы в стране будут защищены от попыток внешнего воздействия и различных манипуляций."Избирательный процесс – это проверка на прочность нашей политической системы, исключительно важный этап для дальнейшего развития страны, для укрепления стабильности и общественного согласия", – подчеркнул Путин.Ликвидирован полковник ГУР Фахриев*Полковник Главного управления разведки Украины (ГУР) Рустем Фахриев*, причастный, по данным ФСБ, к организации попытки теракта в Крыму, ликвидирован.По данным ФСБ, именно Фахриев* стоял за организацией попытки покушения на одного из старших офицеров Минобороны России, которого планировалось убить вместе с семьей. ГУР МО Украины собиралось провести операцию 1 декабря 2025 года. Тогда эти планы удалось сорвать: агент, закладывавший взрывное устройство под автомобиль, оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован.* Внесен в список террористов и экстремистов РосфинмониторингомЕС ужесточает правила на въезд для беженцев с УкраиныЕвропейские власти вводят новые правила въезда для беженцев с Украины: теперь от них будут требовать с украинцев справки об освобождении от военной службы.По мнению политолога Игоря Шатрова, это значит, что глава киевского режима Владимир Зеленский фактически просит европейцев вернуть на родину украинских мужчин."У Киева явно большие проблемы с укомплектованием ВСУ, нехватка людей, и понятно, что ТЦК (орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения – ред.) уже не справляются с набором. По этой причине Зеленский фактически попросил европейцев вернуть на родину мужчин призывного возраста", – сказал эксперт.Уничтожение конституции УкраиныКонституцию Украины на протяжении 30 лет уничтожали практически все ее президенты, что превратило ее в "тряпку". Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева."30-летие украинской конституции (Конституция Украины была принята 30 лет назад – 28 июня 1996 года – ред.) надо отмечать не как праздничную годовщину, а как дату ее похорон. Причем уничтожали основной закон страны практически все президенты", – убеждена эксперт.Апофеозом этого "похоронного процесса" основного закона Украины, по словам Киселевой, является нелегитимность Зеленского, занимающего пост президента без выборов, что опять же грубо противоречит положениям конституции.В Астрахани выросло число пациентов с сальмонеллезомВ Астрахани число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез увеличилось до 27 человек, шестеро из которых – дети.Массовое отравление продукцией произошло на предприятии общепита в Астрахани накануне, сначала сообщалось, что заболели сальмонеллезом 12 человек, один из них скончался. Позже СК сообщил, что число пострадавших выросло до 14 человек, среди них четверо детей. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез.Лесной пожар под ЯлтойВ Крыму потушили лесной пожар у подножия горы Ай-Петри на площади 3,2 гектара."Сегодня в 12:00 лесной пожар полностью ликвидирован на площади 3,2 га", – говорится в сообщении Главного управления МЧС России по региону.Пожар начался накануне утром, произошло возгорание лесной подстилки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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