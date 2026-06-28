https://crimea.ria.ru/20260628/zapret-na-eksport-diztopliva-obsudyat-v-rossii-1157224687.html

Запрет на экспорт дизтоплива обсудят в России

Запрет на экспорт дизтоплива обсудят в России - РИА Новости Крым, 28.06.2026

Запрет на экспорт дизтоплива обсудят в России

Вопрос возможного запрета на экспорт дизельного топлива из России для нефтяных компаний будет обговорен на совещании, которое намечено на понедельник, 29 июня... РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T15:58

2026-06-28T15:58

2026-06-28T16:07

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экспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Вопрос возможного запрета на экспорт дизельного топлива из России для нефтяных компаний будет обговорен на совещании, которое намечено на понедельник, 29 июня. Об этом заявил журналистам вице-премьер страны Александр Новак, пишет РИА Новости.Кроме того, вице-премьер сообщил о принятом решении по снижению норматива продаж бензина на бирже с 15% до 10%."Это решение мы обсуждали на штабе, и это одна из мер, в том числе направленных на стабилизацию ситуации на биржевом рынке. И уже с 15% до 10% снижено", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, поддерживается ли инициатива по снижению норматива продажи бензина на бирже на 5%.Касательно же решения о продлении нулевой экспортной пошлины на нефтепродукты, то его примут на следующей неделе, обозначил перед журналистам Новак.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с топливом в Краснодарском крае - данные властейБензин в Сочи: где и как работают АЗСВ Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторов

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новости, александр новак, топливо, дизельное топливо, импорт, россия, экономика, экспорт