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Запрет на экспорт дизтоплива обсудят в России
Запрет на экспорт дизтоплива обсудят в России - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Запрет на экспорт дизтоплива обсудят в России
Вопрос возможного запрета на экспорт дизельного топлива из России для нефтяных компаний будет обговорен на совещании, которое намечено на понедельник, 29 июня... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T15:58
2026-06-28T15:58
2026-06-28T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Вопрос возможного запрета на экспорт дизельного топлива из России для нефтяных компаний будет обговорен на совещании, которое намечено на понедельник, 29 июня. Об этом заявил журналистам вице-премьер страны Александр Новак, пишет РИА Новости.Кроме того, вице-премьер сообщил о принятом решении по снижению норматива продаж бензина на бирже с 15% до 10%."Это решение мы обсуждали на штабе, и это одна из мер, в том числе направленных на стабилизацию ситуации на биржевом рынке. И уже с 15% до 10% снижено", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, поддерживается ли инициатива по снижению норматива продажи бензина на бирже на 5%.Касательно же решения о продлении нулевой экспортной пошлины на нефтепродукты, то его примут на следующей неделе, обозначил перед журналистам Новак.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с топливом в Краснодарском крае - данные властейБензин в Сочи: где и как работают АЗСВ Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторов
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новости, александр новак, топливо, дизельное топливо, импорт, россия, экономика, экспорт
Запрет на экспорт дизтоплива обсудят в России
В России рассмотрят запрет на экспорт дизельного топлива – Новак
15:58 28.06.2026 (обновлено: 16:07 28.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Вопрос возможного запрета на экспорт дизельного топлива из России для нефтяных компаний будет обговорен на совещании, которое намечено на понедельник, 29 июня. Об этом заявил журналистам вице-премьер страны Александр Новак, пишет РИА Новости.
"Мы на последнем штабе рассматривали этот вопрос, в пятницу. Пока рекомендации Минэнерго в том, чтобы не запрещать экспорт дизеля. Будем рассматривать это в постоянном режиме, в очередной раз посмотрим в понедельник", - сказал он.
Кроме того, вице-премьер сообщил о принятом решении по снижению норматива продаж бензина на бирже с 15% до 10%.
"Это решение мы обсуждали на штабе, и это одна из мер, в том числе направленных на стабилизацию ситуации на биржевом рынке. И уже с 15% до 10% снижено", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, поддерживается ли инициатива по снижению норматива продажи бензина на бирже на 5%.
Касательно же решения о продлении нулевой экспортной пошлины на нефтепродукты, то его примут на следующей неделе, обозначил перед журналистам Новак.
"У нас 31 июля, до конца действует нулевая экспортная пошлина на бензин, она сейчас тоже продлевается. Мы подали соответствующее предложение в евразийскую экономическую комиссию. На следующей неделе решение должно быть принято", - заявил он.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России
непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.
С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива
как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.
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