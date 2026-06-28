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Задачу энергоснабжения Крыма решат поставки топлива по земле и морю - Путин
Задачу энергоснабжения Крыма решат поставки топлива по земле и морю - Путин - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Задачу энергоснабжения Крыма решат поставки топлива по земле и морю - Путин
Поставки топлива в Крым будут вестись и по земле, и по морю, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T22:13
2026-06-28T22:13
2026-06-28T23:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Поставки топлива в Крым будут вестись и по земле, и по морю, заявил президент России Владимир Путин."В Крыму сейчас запас (топлива - ред.) нескольких дней, но потребности будут обеспечивать, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей.Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России выступила с предложением снизить минимальный объем продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля по 30 сентября.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, сообщил глава ресгиона Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка – главноеБензин в Сочи: где и как работают АЗССитуация с топливом в Краснодарском крае - данные властей
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Задачу энергоснабжения Крыма решат поставки топлива по земле и морю - Путин
Задача энергоснабжения Крыма будет решена поставками топлива по земле и морю — Путин
22:13 28.06.2026 (обновлено: 23:15 28.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Поставки топлива в Крым будут вестись и по земле, и по морю, заявил президент России Владимир Путин.
"В Крыму сейчас запас (топлива - ред.) нескольких дней, но потребности будут обеспечивать, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало
спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.
В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей.
Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России выступила с предложением снизить минимальный объем продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля по 30 сентября.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России
непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.
С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива
как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, сообщил глава ресгиона Сергей Аксенов.
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