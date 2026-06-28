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Впервые в истории ЕГЭ – московская школьница набрала 500 баллов - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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Впервые в истории ЕГЭ – московская школьница набрала 500 баллов
Впервые в истории ЕГЭ – московская школьница набрала 500 баллов - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Впервые в истории ЕГЭ – московская школьница набрала 500 баллов
Московская школьница Екатерина Малкова впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ набрала максимальные 500 баллов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T10:02
2026-06-28T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Московская школьница Екатерина Малкова впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ набрала максимальные 500 баллов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По информации Собянина, пятого по девятый класс Екатерина училась в математической вертикали, а в старшей школе — в инженерном предпрофессиональном классе. Школьница становилась победителем метапредметного конкурса "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал", призером олимпиады "Ломоносов" по физике и конференции "Инженеры будущего".В будущем девушка хочет заниматься биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией.Ранее сообщалось, что 33 крымских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов.Ранее председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию Дмитрий Медведев заявил, что отмена единого государственного экзамена вернет сферу образования к прежним проблемам, но эту систему необходимо совершенствовать.По его словам, система ЕГЭ дала выпускнику реальный шанс поступить в ведущий национальный вуз независимо от места проживания и достатка семьи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Единый учебник по географии появится в школах РФ в 2028 годуКак поступить в Крымский федеральный университет после колледжаНа "Госуслугах" открыт прием заявлений в вузы
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РИА Новости Крым
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96
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москва, сергей собянин, рекорды, егэ, образование в россии, высшее образование, новости
Впервые в истории ЕГЭ – московская школьница набрала 500 баллов

В Москве школьница впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ набрала рекордные 500 баллов

10:02 28.06.2026
 
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея СобянинаВпервые в истории ЕГЭ – московская школьница набрала 500 баллов
Впервые в истории ЕГЭ – московская школьница набрала 500 баллов
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Московская школьница Екатерина Малкова впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ набрала максимальные 500 баллов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Екатерина Малкова, выпускница столичной школы №1409, получила высшую оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена", - написал он в своем канале МАКС, поздравив девушку, ее родных и учителей с таким результатом.
По информации Собянина, пятого по девятый класс Екатерина училась в математической вертикали, а в старшей школе — в инженерном предпрофессиональном классе. Школьница становилась победителем метапредметного конкурса "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал", призером олимпиады "Ломоносов" по физике и конференции "Инженеры будущего".
В будущем девушка хочет заниматься биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией.
Ранее сообщалось, что 33 крымских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов.
Ранее председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию Дмитрий Медведев заявил, что отмена единого государственного экзамена вернет сферу образования к прежним проблемам, но эту систему необходимо совершенствовать.
По его словам, система ЕГЭ дала выпускнику реальный шанс поступить в ведущий национальный вуз независимо от места проживания и достатка семьи.
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