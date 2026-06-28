Рейтинг@Mail.ru
Воздушная тревога снова звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260628/vozdushnaya-trevoga-snova-zvuchit-v-sevastopole-1157219888.html
Воздушная тревога снова звучит в Севастополе
Воздушная тревога снова звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Воздушная тревога снова звучит в Севастополе
В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T23:27
2026-06-28T23:27
атаки всу
атаки всу на крым
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352460_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_7c36e0e55c0274a942c81aa93b4a8e40.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352460_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_288a2506b21b5f4f99854763c67d1c55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу, атаки всу на крым, воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, срочные новости крыма
Воздушная тревога снова звучит в Севастополе

Воздушная тревога снова звучит в Севастополе

23:27 28.06.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымВоздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости СевастополяБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01+36 градусов: в Крым идет жара
00:00Какой сегодня праздник: 29 июня
23:35О чем Путин и Лукашенко говорили на Валдае
23:27Воздушная тревога снова звучит в Севастополе
22:38Более мощные - Путин рассказал об ударах по Украине и наращивании ПВО
22:36Путин: спасение киевского режима не входит в планы России
22:34Путин заявил о задаче окончательного освобождения Донбасса и Новороссии
22:13Задачу энергоснабжения Крыма решат поставки топлива по земле и морю - Путин
22:09Потребности Крыма в топливе будут обеспечены - Путин
21:33Заявления Путина и ликвидация полковника ГУР за подготовку теракта в Крыму: главное
21:12Из-за активного роста травы увеличили число косарей на улицах Симферополя
21:11Крымский мост открыт для движения транспорта
20:4772 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
20:30Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
20:28Крымский мост закрыт
20:01Путин: последствия ударов ВСУ по инфраструктуре надо свести к минимуму
19:44Создан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России
19:37Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка - главное
19:01В Севастополе загорелся многоквартирный дом
18:44Превосходный финал июня: погода на следующую неделю в Крыму
Лента новостейМолния