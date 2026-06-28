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В Симферополе потушили пожар в 9-этажке
В Симферополе потушили пожар в 9-этажке - РИА Новости Крым, 28.06.2026
В Симферополе потушили пожар в 9-этажке
В Симферополь произошел пожар на балконе в квартире на девятом этаже в многоквартирном по улице Ракетной. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T16:52
2026-06-28T16:52
2026-06-28T16:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Симферополь произошел пожар на балконе в квартире на девятом этаже в многоквартирном по улице Ракетной. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.Огонь не успел распространиться, пожар потушен на площади 12 "квадратов". В результате пожара, на ликвидацию которого выезжали 11 человек на четырех спецмашинах, никто не пострадал, уточнили в МЧС.Причины пожара установят эксперты-дознаватели профильного ведомства, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что два человека были спасены и 20 эвакуированы на пожаре в пятиэтажном жилом доме в селе Перово под Симферополем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар под Ялтой потушилиНочью в Севастополе горела квартира в жилой многоэтажкеВ Джанкое тушили горящую крышу здания
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В Симферополе потушили пожар в 9-этажке
В Симферополь произошел пожар на балконе в квартире на 9 этаже в доме по улице Ракетной
16:52 28.06.2026 (обновлено: 16:53 28.06.2026)