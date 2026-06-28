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В Севастополе загорелся многоквартирный дом
В Севастополе загорелся многоквартирный дом - РИА Новости Крым, 28.06.2026
В Севастополе загорелся многоквартирный дом
Шестерых человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Севастополе. Об этом в воскресенье сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T19:01
2026-06-28T19:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Шестерых человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Севастополе. Об этом в воскресенье сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.По информации спасателей, пожар произошел в воскресенье вечером в одном из многоквартирных домов по улице Вакуленчука.Прибыв на место, пожарные расчеты обнаружили, что в квартире на первом этаже горят бытовые вещи, площадь пожара составила 20 квадратных метров.Пожар был оперативно ликвидирован, погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства установят эксперты, уточнили в ведомстве.Ранее в воскресенье сообщалось, что в Симферополь произошел пожар на балконе в квартире на девятом этаже в многоквартирном доме по улице Ракетной.Также сообщалось, что два человека были спасены и 20 эвакуированы на пожаре в пятиэтажном жилом доме в селе Перово под Симферополем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар под Ялтой потушилиНочью в Севастополе горела квартира в жилой многоэтажкеВ Джанкое тушили горящую крышу здания
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новости севастополя, севастополь, мчс севастополя, происшествия, пожар
В Севастополе загорелся многоквартирный дом
В Севастополе на пожаре в многоквартирном доме спасли шестерых человек – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Шестерых человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Севастополе. Об этом в воскресенье сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
По информации спасателей, пожар произошел в воскресенье вечером в одном из многоквартирных домов по улице Вакуленчука.
Прибыв на место, пожарные расчеты обнаружили, что в квартире на первом этаже горят бытовые вещи, площадь пожара составила 20 квадратных метров.
"На тушение подали стволы. Параллельно с верхних этажей при помощи устройств защиты органов дыхания спасены 6 человек, в том числе 1 ребенок", – проинформировали в МЧС.
Пожар был оперативно ликвидирован, погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства установят эксперты, уточнили в ведомстве.
Ранее в воскресенье сообщалось, что в Симферополь произошел пожар
на балконе в квартире на девятом этаже в многоквартирном доме по улице Ракетной.
Также сообщалось
, что два человека были спасены и 20 эвакуированы на пожаре в пятиэтажном жилом доме в селе Перово под Симферополем.
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