https://crimea.ria.ru/20260628/v-sevastopole-zagorelsya-mnogokvartirnyy-dom-1157228297.html

В Севастополе загорелся многоквартирный дом

В Севастополе загорелся многоквартирный дом - РИА Новости Крым, 28.06.2026

В Севастополе загорелся многоквартирный дом

Шестерых человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Севастополе. Об этом в воскресенье сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T19:01

2026-06-28T19:01

2026-06-28T19:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Шестерых человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Севастополе. Об этом в воскресенье сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.По информации спасателей, пожар произошел в воскресенье вечером в одном из многоквартирных домов по улице Вакуленчука.Прибыв на место, пожарные расчеты обнаружили, что в квартире на первом этаже горят бытовые вещи, площадь пожара составила 20 квадратных метров.Пожар был оперативно ликвидирован, погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства установят эксперты, уточнили в ведомстве.Ранее в воскресенье сообщалось, что в Симферополь произошел пожар на балконе в квартире на девятом этаже в многоквартирном доме по улице Ракетной.Также сообщалось, что два человека были спасены и 20 эвакуированы на пожаре в пятиэтажном жилом доме в селе Перово под Симферополем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар под Ялтой потушилиНочью в Севастополе горела квартира в жилой многоэтажкеВ Джанкое тушили горящую крышу здания

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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