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В Севастополе выявили 22 водителя-нарушителя на мототранспорте - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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В Севастополе выявили 22 водителя-нарушителя на мототранспорте
В Севастополе выявили 22 водителя-нарушителя на мототранспорте - РИА Новости Крым, 28.06.2026
В Севастополе выявили 22 водителя-нарушителя на мототранспорте
В Севастополе в ходе рейда "Мото", направленного на обеспечение безопасности дорожного движения и соблюдения режима тишины ночное время, инспекторы ДПС... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T17:08
2026-06-28T17:08
ситуация на дорогах крыма
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мототранспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в ходе рейда "Мото", направленного на обеспечение безопасности дорожного движения и соблюдения режима тишины ночное время, инспекторы ДПС составили 22 административных материала. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Всего полицейские задержали и поместили на специализированную стоянку семь единиц мототранспорта.В полиции отметили, что рейд проводился вечером и ночью на улицах города, в том числе, правоохранители осуществляли скрытое патрулирование на служебных автомобилях без цветографической окраски и спецсигналов.С 22 июня передвижение на мототранспорте в Севастополе в ночное время запрещено. Нельзя ездить на мопедах и во время сигнала воздушной тревоги.16 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на территории республики с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20:00 до 06:00.Затем Аксенов внес изменение в порядок ограничения передвижения мототехники в ночное время.Контроль за исполнением указа будет осуществляться Министерством внутренних дел по Республике Крым.Ранее в Севастополе автоинспекторы привлекли к ответственности 20 нарушителей ПДД в ходе профилактического рейда "Мото".Автоэксперт, директор- основатель мотошколы и академии безопасного вождения Иван Новиков сообщал, что Министерство транспорта России разрабатывает новые правила пользования электросамокатами. Власти рассматривают запрет на использование данных средств передвижения детьми до 16 лет, а также обязательную авторизацию пользователей через портал "Госуслуг" и выдачу специальных регистрационных знаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный байкер с наркотиками устроил гонки с полицией – видеоУ подростка в Феодосии изъяли мотоцикл за ночную ездуВ Крыму выявляют водителей на мототранспорте – 181 нарушение за сутки
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, новости севастополя, севастополь, мототранспорт, гаи, происшествия
В Севастополе выявили 22 водителя-нарушителя на мототранспорте

В Севастополе в ходе рейда "Мото" выявили 22 водителя-нарушителя – полиция

17:08 28.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в ходе рейда "Мото", направленного на обеспечение безопасности дорожного движения и соблюдения режима тишины ночное время, инспекторы ДПС составили 22 административных материала. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
"По результатам рейда к административной ответственности за нарушения ПДД привлечены 22 водителя мототранспорта. Из них помимо прочего, один мотоциклист управлял двухколесным транспортом в состоянии опьянения, три байкера - без права на управление, шесть водителей мото передвигались без шлемов, три мотоциклиста не предоставили преимущества в движении пешеходам", - говорится в сообщении.
Всего полицейские задержали и поместили на специализированную стоянку семь единиц мототранспорта.
В полиции отметили, что рейд проводился вечером и ночью на улицах города, в том числе, правоохранители осуществляли скрытое патрулирование на служебных автомобилях без цветографической окраски и спецсигналов.
С 22 июня передвижение на мототранспорте в Севастополе в ночное время запрещено. Нельзя ездить на мопедах и во время сигнала воздушной тревоги.
16 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на территории республики с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20:00 до 06:00.
Затем Аксенов внес изменение в порядок ограничения передвижения мототехники в ночное время.
Контроль за исполнением указа будет осуществляться Министерством внутренних дел по Республике Крым.
Ранее в Севастополе автоинспекторы привлекли к ответственности 20 нарушителей ПДД в ходе профилактического рейда "Мото".
Автоэксперт, директор- основатель мотошколы и академии безопасного вождения Иван Новиков сообщал, что Министерство транспорта России разрабатывает новые правила пользования электросамокатами. Власти рассматривают запрет на использование данных средств передвижения детьми до 16 лет, а также обязательную авторизацию пользователей через портал "Госуслуг" и выдачу специальных регистрационных знаков.
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