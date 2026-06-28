https://crimea.ria.ru/20260628/v-sevastopole-vyyavili-22-voditelya-narushitelya-na-mototransporte-1157225717.html

В Севастополе выявили 22 водителя-нарушителя на мототранспорте

В Севастополе выявили 22 водителя-нарушителя на мототранспорте - РИА Новости Крым, 28.06.2026

В Севастополе выявили 22 водителя-нарушителя на мототранспорте

В Севастополе в ходе рейда "Мото", направленного на обеспечение безопасности дорожного движения и соблюдения режима тишины ночное время, инспекторы ДПС... РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T17:08

2026-06-28T17:08

2026-06-28T17:08

ситуация на дорогах крыма

новости крыма

новости севастополя

севастополь

мототранспорт

гаи

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437000_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9659a0061938613da4f228a5c1a344c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в ходе рейда "Мото", направленного на обеспечение безопасности дорожного движения и соблюдения режима тишины ночное время, инспекторы ДПС составили 22 административных материала. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Всего полицейские задержали и поместили на специализированную стоянку семь единиц мототранспорта.В полиции отметили, что рейд проводился вечером и ночью на улицах города, в том числе, правоохранители осуществляли скрытое патрулирование на служебных автомобилях без цветографической окраски и спецсигналов.С 22 июня передвижение на мототранспорте в Севастополе в ночное время запрещено. Нельзя ездить на мопедах и во время сигнала воздушной тревоги.16 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на территории республики с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20:00 до 06:00.Затем Аксенов внес изменение в порядок ограничения передвижения мототехники в ночное время.Контроль за исполнением указа будет осуществляться Министерством внутренних дел по Республике Крым.Ранее в Севастополе автоинспекторы привлекли к ответственности 20 нарушителей ПДД в ходе профилактического рейда "Мото".Автоэксперт, директор- основатель мотошколы и академии безопасного вождения Иван Новиков сообщал, что Министерство транспорта России разрабатывает новые правила пользования электросамокатами. Власти рассматривают запрет на использование данных средств передвижения детьми до 16 лет, а также обязательную авторизацию пользователей через портал "Госуслуг" и выдачу специальных регистрационных знаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный байкер с наркотиками устроил гонки с полицией – видеоУ подростка в Феодосии изъяли мотоцикл за ночную ездуВ Крыму выявляют водителей на мототранспорте – 181 нарушение за сутки

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, новости севастополя, севастополь, мототранспорт, гаи, происшествия