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В Крыму объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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В Крыму объявили отбой ракетной опасности
В Крыму объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости Крым, 28.06.2026
В Крыму объявили отбой ракетной опасности
В Крыму отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T11:24
2026-06-28T11:24
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
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новости крыма
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу на крым, пво
В Крыму объявили отбой ракетной опасности

В Крыму объявили отбой ракетной опасности

11:24 28.06.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.

"Отбой ракетной опасности в Республике Крым", – сказано в сообщении.

Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Беспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовостиНовости КрымаСрочные новости КрымаАтаки ВСУ на КрымПВО
 
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