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В Крыму объявили отбой беспилотной опасности - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности - РИА Новости Крым, 28.06.2026
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T10:47
2026-06-28T10:47
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, атаки всу на крым, пво, всу (вооруженные силы украины)
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности

В Крыму объявили отбой беспилотной опасности

10:47 28.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОдин из символов Крыма - дворец Ласточкино гнездо
Один из символов Крыма - дворец Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – сказано в сообщении.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости КрымаАтаки ВСУ на КрымПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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