https://crimea.ria.ru/20260628/v-krymu-obyavili-otboy-bespilotnoy-opasnosti-1157183413.html
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности - РИА Новости Крым, 28.06.2026
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T10:47
2026-06-28T10:47
2026-06-28T10:47
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
атаки всу на крым
пво
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/10/1119361614_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_1b2f739370946fd2d02a168518d45848.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/10/1119361614_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_0e47589debcff0097ec834d546cff7c7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, атаки всу на крым, пво, всу (вооруженные силы украины)
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности