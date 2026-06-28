Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260628/v-krymu-na-doroge-v-obkhod-alushty-ukladyvayut-finishnyy-sloy-asfalta-1157221371.html
В Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта
В Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта - РИА Новости Крым, 28.06.2026
В Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта
На строящейся в Крыму трассе в обход Алушты уже приступили к укладке финишного слоя асфальта. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании "ВАД". РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T12:42
2026-06-28T12:42
эксклюзивы риа новости крым
ао "вад"
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
крым
алушта
дороги крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1c/1157222225_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_204db1becc2a0d16f557c99347f9a91d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. На строящейся в Крыму трассе в обход Алушты уже приступили к укладке финишного слоя асфальта. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании "ВАД".Проект предусматривает строительство трех транспортных развязок в разных уровнях, моста через реку Улу-Узень, виадука высотой 35 метров, семи путепроводов и порядка 1,4 км подпорных стен, уточнили в пресс-службе.Завершить работы планируют к концу 2026 года.К строительству четырехполосной автодороги в обход Алушты компания "ВАД" приступила в 2023 году.Ранее сообщалось, что строительство обхода идет с опережением графика.В марте этого года министр транспорта Крыма Арсений Козловский сообщил, что рабочее движение по дороге в обход Алушты планируют запустить к сентябрю этого года.Всего же в ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров – в этом году, сообщали ранее в министерстве транспорта Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика – ГоцанюкКогда завершат строительство новой трассы из Симферополя в ЯлтуНацпроекты в Крыму - как идут работы
крым
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1c/1157222225_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_b53a0b0d8418e2a29d1135dfc3383656.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ао "вад", ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, крым, алушта, дороги крыма
В Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта

В Крыму на дороге в обход Алушты кладут финишный слой афальта

12:42 28.06.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. На строящейся в Крыму трассе в обход Алушты уже приступили к укладке финишного слоя асфальта. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании "ВАД".
"Идет укладка финишного слоя асфальтобетонной смеси на обходе Алушты. Протяженность четырехполосного участка – 7,8 километра. Магистраль пролегает частично в горной местности и включает возведение большого количества искусственных сооружений", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба "ВАДа"В Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта
В Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта
© Пресс-служба "ВАДа"
В Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта
Проект предусматривает строительство трех транспортных развязок в разных уровнях, моста через реку Улу-Узень, виадука высотой 35 метров, семи путепроводов и порядка 1,4 км подпорных стен, уточнили в пресс-службе.
Завершить работы планируют к концу 2026 года.
К строительству четырехполосной автодороги в обход Алушты компания "ВАД" приступила в 2023 году.
© Пресс-служба "ВАДа"В Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта
В Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта
© Пресс-служба "ВАДа"
В Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта
Ранее сообщалось, что строительство обхода идет с опережением графика.
В марте этого года министр транспорта Крыма Арсений Козловский сообщил, что рабочее движение по дороге в обход Алушты планируют запустить к сентябрю этого года.
Всего же в ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров – в этом году, сообщали ранее в министерстве транспорта Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика – Гоцанюк
Когда завершат строительство новой трассы из Симферополя в Ялту
Нацпроекты в Крыму - как идут работы
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымАО "ВАД"Ремонт и строительство дорог в КрымуНовости КрымаКрымАлуштаДороги Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45В Херсонской области упал и не взорвался украинский FPV-дрон
13:28Новости СВО: как изменилась ситуация на линии фронта за сутки
13:12Крымский мост - очередь растет со стороны Кубани
12:56Удары нанесены по объектам ВСУ - что уничтожено
12:42В Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта
12:31Лесной пожар под Ялтой потушили
12:21Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России
12:06Сгорели все: ВСУ ударили беспилотниками по 14 школьным автобусам на Херсонщине
11:25В Севастополе отбой воздушной тревоги
11:24В Крыму объявили отбой ракетной опасности
11:04Воздушная тревога снова звучит в Севастополе
10:53 В Крыму объявлена ракетная опасность
10:47В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
10:44В Алуште вводят веерные отключения света
10:41Без справки не пустят: ЕС ужесточает въезд для украинцев
10:11Крымский мост сейчас - обстановка на 10 утра 28 июня
10:02Впервые в истории ЕГЭ – московская школьница набрала 500 баллов
09:46Бензин в Сочи: где и как работают АЗС
09:29Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
09:04Чем грозит Крыму аномальная жара
Лента новостейМолния