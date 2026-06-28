https://crimea.ria.ru/20260628/v-krymu-na-doroge-v-obkhod-alushty-ukladyvayut-finishnyy-sloy-asfalta-1157221371.html

В Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта

В Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта - РИА Новости Крым, 28.06.2026

В Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта

На строящейся в Крыму трассе в обход Алушты уже приступили к укладке финишного слоя асфальта. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании "ВАД". РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T12:42

2026-06-28T12:42

2026-06-28T12:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. На строящейся в Крыму трассе в обход Алушты уже приступили к укладке финишного слоя асфальта. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании "ВАД".Проект предусматривает строительство трех транспортных развязок в разных уровнях, моста через реку Улу-Узень, виадука высотой 35 метров, семи путепроводов и порядка 1,4 км подпорных стен, уточнили в пресс-службе.Завершить работы планируют к концу 2026 года.К строительству четырехполосной автодороги в обход Алушты компания "ВАД" приступила в 2023 году.Ранее сообщалось, что строительство обхода идет с опережением графика.В марте этого года министр транспорта Крыма Арсений Козловский сообщил, что рабочее движение по дороге в обход Алушты планируют запустить к сентябрю этого года.Всего же в ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров – в этом году, сообщали ранее в министерстве транспорта Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика – ГоцанюкКогда завершат строительство новой трассы из Симферополя в ЯлтуНацпроекты в Крыму - как идут работы

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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