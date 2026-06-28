https://crimea.ria.ru/20260628/v-kieve-postavyat-pamyatnik-mazepe-1157223165.html
В Киеве поставят памятник Мазепе
В Киеве поставят памятник Мазепе - РИА Новости Крым, 28.06.2026
В Киеве поставят памятник Мазепе
Памятник гетману Ивану Мазепе установят в украинской столице на месте, где раньше находился монумент революционеру Владимиру Ленину. С таким заявлением выступил РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T14:14
2026-06-28T14:14
2026-06-28T14:14
новости
украина
памятники
история
общество
владимир зеленский
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154294179_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_b80a0f85879a6ba7e5ad60633b1c85eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Памятник гетману Ивану Мазепе установят в украинской столице на месте, где раньше находился монумент революционеру Владимиру Ленину. С таким заявлением выступил глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал "Insider.ua".Как сообщает RT на русском, на открытии бюста предателя в Киево-Печерской лавре он добавил: "Там, где Ленин упал, будет твердо стоять Мазепа"."Напомним, в 1708 году во время войны Мазепа публично заявил о переходе на сторону шведов. При этом абсолютное большинство казаков остались верны русскому царю. Мазепу отлучили от церкви. Для него сделали символический "орден Иуды" в единственном экземпляре", - отмечает RT.Ранее на Украине раскольники ПЦУ уже проводили в Киево-Печерской лавре панихиду по Ивану Мазепе.В начале июня в Киеве также демонтировали памятник русскому писателю, драматургу и театральному режиссеру Михаилу Булгакову, сообщали местные СМИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине запретили фильм о Мазепе из-за ДжигурдыСравнил себя с Муссолини: в Польше объяснили лишение Зеленского ордена "Белого орла"Махнут не глядя: в Одессе хотят заменить бюст Пушкина на памятник Трампу
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154294179_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_843761f7d40218fa04583cfbf73792c0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, украина, памятники, история, общество, владимир зеленский
В Киеве поставят памятник Мазепе
В Киеве на месте монумента Ленину поставят памятник гетману Мазепе – Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Памятник гетману Ивану Мазепе установят в украинской столице на месте, где раньше находился монумент революционеру Владимиру Ленину. С таким заявлением выступил глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал "Insider.ua".
"Масштаб этой личности заслуживает полноценного памятника в столице нашего государства. Считаю, что идеальное место для него существует. Оно существует с декабря 2013 года на бульваре Шевченко", — сказал он.
Как сообщает RT на русском, на открытии бюста предателя в Киево-Печерской лавре он добавил: "Там, где Ленин упал, будет твердо стоять Мазепа".
"Напомним, в 1708 году во время войны Мазепа публично заявил о переходе на сторону шведов. При этом абсолютное большинство казаков остались верны русскому царю. Мазепу отлучили от церкви. Для него сделали символический "орден Иуды" в единственном экземпляре", - отмечает RT.
Ранее на Украине раскольники ПЦУ уже проводили в Киево-Печерской лавре панихиду по Ивану Мазепе.
В начале июня в Киеве также демонтировали памятник
русскому писателю, драматургу и театральному режиссеру Михаилу Булгакову, сообщали местные СМИ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: