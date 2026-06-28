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В Киеве поставят памятник Мазепе - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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В Киеве поставят памятник Мазепе
В Киеве поставят памятник Мазепе - РИА Новости Крым, 28.06.2026
В Киеве поставят памятник Мазепе
Памятник гетману Ивану Мазепе установят в украинской столице на месте, где раньше находился монумент революционеру Владимиру Ленину. С таким заявлением выступил РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T14:14
2026-06-28T14:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Памятник гетману Ивану Мазепе установят в украинской столице на месте, где раньше находился монумент революционеру Владимиру Ленину. С таким заявлением выступил глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал "Insider.ua".Как сообщает RT на русском, на открытии бюста предателя в Киево-Печерской лавре он добавил: "Там, где Ленин упал, будет твердо стоять Мазепа"."Напомним, в 1708 году во время войны Мазепа публично заявил о переходе на сторону шведов. При этом абсолютное большинство казаков остались верны русскому царю. Мазепу отлучили от церкви. Для него сделали символический "орден Иуды" в единственном экземпляре", - отмечает RT.Ранее на Украине раскольники ПЦУ уже проводили в Киево-Печерской лавре панихиду по Ивану Мазепе.В начале июня в Киеве также демонтировали памятник русскому писателю, драматургу и театральному режиссеру Михаилу Булгакову, сообщали местные СМИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине запретили фильм о Мазепе из-за ДжигурдыСравнил себя с Муссолини: в Польше объяснили лишение Зеленского ордена "Белого орла"Махнут не глядя: в Одессе хотят заменить бюст Пушкина на памятник Трампу
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РИА Новости Крым
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60
новости, украина, памятники, история, общество, владимир зеленский
В Киеве поставят памятник Мазепе

В Киеве на месте монумента Ленину поставят памятник гетману Мазепе – Зеленский

14:14 28.06.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Памятник гетману Ивану Мазепе установят в украинской столице на месте, где раньше находился монумент революционеру Владимиру Ленину. С таким заявлением выступил глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал "Insider.ua".
"Масштаб этой личности заслуживает полноценного памятника в столице нашего государства. Считаю, что идеальное место для него существует. Оно существует с декабря 2013 года на бульваре Шевченко", — сказал он.
Как сообщает RT на русском, на открытии бюста предателя в Киево-Печерской лавре он добавил: "Там, где Ленин упал, будет твердо стоять Мазепа".
"Напомним, в 1708 году во время войны Мазепа публично заявил о переходе на сторону шведов. При этом абсолютное большинство казаков остались верны русскому царю. Мазепу отлучили от церкви. Для него сделали символический "орден Иуды" в единственном экземпляре", - отмечает RT.
Ранее на Украине раскольники ПЦУ уже проводили в Киево-Печерской лавре панихиду по Ивану Мазепе.
В начале июня в Киеве также демонтировали памятник русскому писателю, драматургу и театральному режиссеру Михаилу Булгакову, сообщали местные СМИ.
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