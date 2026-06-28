https://crimea.ria.ru/20260628/v-khersonskoy-oblasti-upal-i-ne-vzorvalsya-ukrainskiy-fpv-dron-1157220032.html
В Херсонской области упал и не взорвался украинский FPV-дрон
В Херсонской области упал и не взорвался украинский FPV-дрон - РИА Новости Крым, 28.06.2026
В Херсонской области упал и не взорвался украинский FPV-дрон
На херсонском направлении костромские саперы-десантники обезвредили боеприпас с вражеского FPV-дрона, который упал и не взорвался. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T13:45
2026-06-28T13:45
2026-06-28T13:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. На херсонском направлении костромские саперы-десантники обезвредили боеприпас с вражеского FPV-дрона, который упал и не взорвался. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Как рассказали в Минобороны, на место выехал с группой командир отделения взвода инженерных заграждений с позывным "Археолог" и после осмотра взрывоопасного предмета принял решение уничтожить его накладным зарядом тротиловой шашки.Инженеры-саперы из подразделений 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава группировки войск "Днепр" каждый день обнаруживают и уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы противника на Каховском направлении в Херсонской области, уточнили в ведомстве.Российские саперы-десантники обследуют лесные массивы и маршруты движения колонн, по которым осуществляется подвоз материальных средств к передовым позициям, а также эвакуация раненых военнослужащих, добавили в пресс-службе.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что инженерные расчеты наземных робототехнических комплексов "Курьер" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно разминируют подъездные пути и дороги для продвижения российских войск на Ореховском направлении.Также саперы отдельного инженерно-саперного батальона 58 гвардейской общевойсковой армии группировки "Днепр" разминируют дороги и подъездные пути на Ореховском направлении Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штурмовики завладели пятью опорными пунктами ВСУ в Красном ЛиманеВС РФ поразили НПЗ в районе Запорожья - возникло объемное горениеДва украинских истребителя МиГ-29 уничтожены на аэродроме под Николаевом
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, fpv-дроны, беспилотник (бпла, дрон), видео, новости сво, херсонская область
В Херсонской области упал и не взорвался украинский FPV-дрон
В Херсонской области российские саперы-десантники обезвредили боеприпас FPV-дрона ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. На херсонском направлении костромские саперы-десантники обезвредили боеприпас с вражеского FPV-дрона, который упал и не взорвался. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"В ходе боевого дежурства, дежурными средствами ПВО был сбит FPV-дрон противника. При осмотре места падения установлено, что переносимый боеприпас не сработал. Для его обезвреживания была направлена группа саперов", - говорится в сообщении.
Как рассказали в Минобороны, на место выехал с группой командир отделения взвода инженерных заграждений с позывным "Археолог" и после осмотра взрывоопасного предмета принял решение уничтожить его накладным зарядом тротиловой шашки.
Инженеры-саперы из подразделений 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава группировки войск "Днепр" каждый день обнаруживают и уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы противника на Каховском направлении в Херсонской области, уточнили в ведомстве.
Российские саперы-десантники обследуют лесные массивы и маршруты движения колонн, по которым осуществляется подвоз материальных средств к передовым позициям, а также эвакуация раненых военнослужащих, добавили в пресс-службе.
Ранее в Минобороны РФ сообщали
, что инженерные расчеты наземных робототехнических комплексов "Курьер" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно разминируют подъездные пути и дороги для продвижения российских войск на Ореховском направлении.
Также саперы отдельного инженерно-саперного батальона 58 гвардейской общевойсковой армии группировки "Днепр" разминируют дороги
и подъездные пути на Ореховском направлении Запорожской области.
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