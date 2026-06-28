https://crimea.ria.ru/20260628/v-astrakhani-udvoilas-chislo-gospitalizirovannykh-s-otravleniem-1157223518.html

В Астрахани удвоилась число госпитализированных с отравлением

В Астрахани удвоилась число госпитализированных с отравлением - РИА Новости Крым, 28.06.2026

В Астрахани удвоилась число госпитализированных с отравлением

В Астрахани число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез увеличилось до 27 человек, шестеро из которых — дети. Об этом со ссылкой на источник в... РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T14:41

2026-06-28T14:41

2026-06-28T14:41

астрахань

отравление

массовое отравление

происшествия

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_d7d43301bee8c93348ac2b09fcb5fe43.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Астрахани число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез увеличилось до 27 человек, шестеро из которых — дети. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Telegram-канал RT.Ранее рассматривалась версия, что люди отравились рыбными котлетами, купленными в местном гастрономе. Также сообщалось, что 62-летняя женщина умерла от острого течения болезни.Массовое отравление продукцией произошло на предприятии общепита в Астрахани накануне, сначала сообщалось, что заболели сальмонеллезом 12 человек, один из них скончался. Позже СК сообщил, что число пострадавших выросло до 14 человек, среди них четверо детей. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез.Возбуждено уголовное дело, ход расследования контролирует прокуратура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасные бактерии: как не отравиться продуктами в летнюю жаруБастрыкин запросил доклад о смертельном отравлении в ПодмосковьеОпасности жары: как не заболеть кишечными инфекциями

астрахань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрахань, отравление, массовое отравление, происшествия, новости