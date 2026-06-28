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В Астрахани удвоилась число госпитализированных с отравлением - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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В Астрахани удвоилась число госпитализированных с отравлением
В Астрахани удвоилась число госпитализированных с отравлением - РИА Новости Крым, 28.06.2026
В Астрахани удвоилась число госпитализированных с отравлением
В Астрахани число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез увеличилось до 27 человек, шестеро из которых — дети. Об этом со ссылкой на источник в... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T14:41
2026-06-28T14:41
астрахань
отравление
массовое отравление
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Астрахани число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез увеличилось до 27 человек, шестеро из которых — дети. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Telegram-канал RT.Ранее рассматривалась версия, что люди отравились рыбными котлетами, купленными в местном гастрономе. Также сообщалось, что 62-летняя женщина умерла от острого течения болезни.Массовое отравление продукцией произошло на предприятии общепита в Астрахани накануне, сначала сообщалось, что заболели сальмонеллезом 12 человек, один из них скончался. Позже СК сообщил, что число пострадавших выросло до 14 человек, среди них четверо детей. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез.Возбуждено уголовное дело, ход расследования контролирует прокуратура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасные бактерии: как не отравиться продуктами в летнюю жаруБастрыкин запросил доклад о смертельном отравлении в ПодмосковьеОпасности жары: как не заболеть кишечными инфекциями
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РИА Новости Крым
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астрахань, отравление, массовое отравление, происшествия, новости
В Астрахани удвоилась число госпитализированных с отравлением

В Астрахани число отравившихся едой выросло до 27 – из них шестеро детей

14:41 28.06.2026
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Астрахани число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез увеличилось до 27 человек, шестеро из которых — дети. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Telegram-канал RT.
"Число отравившихся готовой едой в Астрахани увеличилось до 27, шестеро из которых — дети", - сообщил Telegram-каналу RT источник в правоохранительных структурах.
Ранее рассматривалась версия, что люди отравились рыбными котлетами, купленными в местном гастрономе. Также сообщалось, что 62-летняя женщина умерла от острого течения болезни.
Массовое отравление продукцией произошло на предприятии общепита в Астрахани накануне, сначала сообщалось, что заболели сальмонеллезом 12 человек, один из них скончался. Позже СК сообщил, что число пострадавших выросло до 14 человек, среди них четверо детей. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез.
Возбуждено уголовное дело, ход расследования контролирует прокуратура.
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АстраханьОтравлениеМассовое отравлениеПроисшествияНовости
 
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