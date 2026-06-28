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В Алуште вводят веерные отключения света - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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В Алуште вводят веерные отключения света
В Алуште вводят веерные отключения света - РИА Новости Крым, 28.06.2026
В Алуште вводят веерные отключения света
В Алуште вводят веерные отключения электричества. О соответствующем решении предприятия "Крымэнерго" сообщила глава администрации города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T10:44
2026-06-28T10:44
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Алуште вводят веерные отключения электричества. О соответствующем решении предприятия "Крымэнерго" сообщила глава администрации города Галина Огнева.Также Огнева попросила жителей и гостей города-курорта сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и уважительно относиться друг к другу.Ранее в Минэнерго РФ заявили, что в Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бизнес не будут штрафовать за нарушения с "Честным знаком"Севастопольский бизнес готов помогать горожанам при дефиците электричества и топливаВ Керчи будут отключать уличное освещение ночью
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В Алуште вводят веерные отключения света

В Алуште будут давать электричество по графику – власти

10:44 28.06.2026
 
© Telegram Галина ОгневаВиды Крыма. Алушта
Виды Крыма. Алушта
© Telegram Галина Огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Алуште вводят веерные отключения электричества. О соответствующем решении предприятия "Крымэнерго" сообщила глава администрации города Галина Огнева.
"Госпредприятие "Крымэнерго" сообщает о начале веерных отключений электроэнергии в Алуште", - написала она в своих соцсетях.
Также Огнева попросила жителей и гостей города-курорта сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и уважительно относиться друг к другу.
Ранее в Минэнерго РФ заявили, что в Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены.
Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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