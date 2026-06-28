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Удары нанесены по объектам ВСУ - что уничтожено
Удары нанесены по объектам ВСУ - что уничтожено - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Удары нанесены по объектам ВСУ - что уничтожено
Российские военные ударили по объектам и инфраструктуре, используемым ВСУ, а также пунктам дислокации личного состава и наемников. Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T12:56
2026-06-28T12:56
2026-06-28T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Российские военные ударили по объектам и инфраструктуре, используемым ВСУ, а также пунктам дислокации личного состава и наемников. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ,Кроме того, уничтожены два украинских самолета МиГ-29, а средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 590 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Также в воскресенье сообщалось, что российские военные освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять жителей Курской области вернулись из украинского пленаПутин озвучил колоссальные потери ВСУНовости СВО: что произошло за сутки на линии фронта
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости
Удары нанесены по объектам ВСУ - что уничтожено
Авиация и беспилотники разгромили важные объекты ВСУ и пункты дислокации
12:56 28.06.2026 (обновлено: 13:05 28.06.2026)