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Стала половой тряпкой: почему конституция Украины перестала существовать
Стала половой тряпкой: почему конституция Украины перестала существовать - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Стала половой тряпкой: почему конституция Украины перестала существовать
Конституцию Украины на протяжении 30 лет уничтожали практически все ее президенты, в итоге основной закон страны фактически превратился в "тряпку", о которую... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T08:10
2026-06-28T08:10
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Конституцию Украины на протяжении 30 лет уничтожали практически все ее президенты, в итоге основной закон страны фактически превратился в "тряпку", о которую "все вытирают ноги". Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Конституция Украины была принята 30 лет назад – 28 июня 1996 года. За это время основной закон страны пять раз подвергался серьезным изменениям, звучали даже предложения разработать совершенно новый документ, который будет вынесен на референдум. Однако эта идея так и не была реализована.Сначала этот процесс еще пытались проводить в определенных демократических рамках, указала эксперт. Так, в 2000 году был проведен референдум по изменению конституции, но его положительные результаты парламент не имплементировал, наплевав на народное волеизъявление.Апофеозом этого "похоронного процесса" основного закона Украины, по словам Киселевой, является нелегитимность Владимира Зеленского, занимающего пост президента без выборов, что опять же грубо противоречит положениям конституции.Руководитель крымского филиала ФоРГО в этой связи также обратила внимание на то, что все русофобские законы по запрету русского языка, принятые после государственного переворота 2014 года, нарушают 10-ю статью конституции, которая гласит: "На Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств Украины".Что же касается 2-го раздела украинского конституции, касающегося прав и свобод граждан, то здесь нарушаются практически все статьи, констатировала эксперт."Граждане нацистской Украины лишены всех основных прав и свобод, в том числе права на жизнь и свободу передвижения, права на свободу слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений, права на свободу мировоззрения и вероисповедания и так далее. Таким образом бесправные граждане Украины могут отметить 30-летие своей конституции поминками и выпить за ее упокой, не чокаясь", - подытожила Киселева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, закон и право, наталья киселева, форго, политика, общество
Стала половой тряпкой: почему конституция Украины перестала существовать
Конституцию Украины уничтожали практически все ее президенты – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Конституцию Украины на протяжении 30 лет уничтожали практически все ее президенты, в итоге основной закон страны фактически превратился в "тряпку", о которую "все вытирают ноги". Такое мнение РИА Новости Крым
высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
Конституция Украины была принята 30 лет назад – 28 июня 1996 года. За это время основной закон страны пять раз подвергался серьезным изменениям, звучали даже предложения разработать совершенно новый документ, который будет вынесен на референдум. Однако эта идея так и не была реализована.
"30-летие украинской конституции надо отмечать не как праздничную годовщину, а как дату ее похорон. Причем уничтожали основной закон страны практически все президенты", - сказала Киселева.
Сначала этот процесс еще пытались проводить в определенных демократических рамках, указала эксперт. Так, в 2000 году был проведен референдум по изменению конституции, но его положительные результаты парламент не имплементировал, наплевав на народное волеизъявление.
"После этого на Украине перестали рядиться в демократические одежды и превратили конституцию в тряпку, о которую вытирали ноги все, кому не лень. Здесь можно вспомнить неконституционный третий тур президентских выборов в 2004 году. Затем в 2010 году Конституционный суд отменил конституционную реформу без голосования в парламенте, что нарушало положения самой конституции", - уточнила политолог.
Апофеозом этого "похоронного процесса" основного закона Украины, по словам Киселевой, является нелегитимность Владимира Зеленского, занимающего пост президента без выборов, что опять же грубо противоречит положениям конституции.
Руководитель крымского филиала ФоРГО в этой связи также обратила внимание на то, что все русофобские законы по запрету русского языка, принятые после государственного переворота 2014 года, нарушают 10-ю статью конституции, которая гласит: "На Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств Украины".
Что же касается 2-го раздела украинского конституции, касающегося прав и свобод граждан, то здесь нарушаются практически все статьи, констатировала эксперт.
"Граждане нацистской Украины лишены всех основных прав и свобод, в том числе права на жизнь и свободу передвижения, права на свободу слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений, права на свободу мировоззрения и вероисповедания и так далее. Таким образом бесправные граждане Украины могут отметить 30-летие своей конституции поминками и выпить за ее упокой, не чокаясь", - подытожила Киселева.
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