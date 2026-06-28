Рейтинг@Mail.ru
Стала половой тряпкой: почему конституция Украины перестала существовать - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260628/stala-polovoy-tryapkoy-pochemu-konstitutsiya-ukrainy-perestala-suschestvovat-1157187863.html
Стала половой тряпкой: почему конституция Украины перестала существовать
Стала половой тряпкой: почему конституция Украины перестала существовать - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Стала половой тряпкой: почему конституция Украины перестала существовать
Конституцию Украины на протяжении 30 лет уничтожали практически все ее президенты, в итоге основной закон страны фактически превратился в "тряпку", о которую... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T08:10
2026-06-28T08:10
эксклюзивы риа новости крым
украина
закон и право
наталья киселева
форго
политика
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1c/1138442228_113:663:1287:1323_1920x0_80_0_0_5c1ee7f23a6111d4300300fc5030694c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Конституцию Украины на протяжении 30 лет уничтожали практически все ее президенты, в итоге основной закон страны фактически превратился в "тряпку", о которую "все вытирают ноги". Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Конституция Украины была принята 30 лет назад – 28 июня 1996 года. За это время основной закон страны пять раз подвергался серьезным изменениям, звучали даже предложения разработать совершенно новый документ, который будет вынесен на референдум. Однако эта идея так и не была реализована.Сначала этот процесс еще пытались проводить в определенных демократических рамках, указала эксперт. Так, в 2000 году был проведен референдум по изменению конституции, но его положительные результаты парламент не имплементировал, наплевав на народное волеизъявление.Апофеозом этого "похоронного процесса" основного закона Украины, по словам Киселевой, является нелегитимность Владимира Зеленского, занимающего пост президента без выборов, что опять же грубо противоречит положениям конституции.Руководитель крымского филиала ФоРГО в этой связи также обратила внимание на то, что все русофобские законы по запрету русского языка, принятые после государственного переворота 2014 года, нарушают 10-ю статью конституции, которая гласит: "На Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств Украины".Что же касается 2-го раздела украинского конституции, касающегося прав и свобод граждан, то здесь нарушаются практически все статьи, констатировала эксперт."Граждане нацистской Украины лишены всех основных прав и свобод, в том числе права на жизнь и свободу передвижения, права на свободу слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений, права на свободу мировоззрения и вероисповедания и так далее. Таким образом бесправные граждане Украины могут отметить 30-летие своей конституции поминками и выпить за ее упокой, не чокаясь", - подытожила Киселева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1c/1138442228_0:674:1228:1595_1920x0_80_0_0_95125be10ec19919066eb32192c74fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, закон и право, наталья киселева, форго, политика, общество
Стала половой тряпкой: почему конституция Украины перестала существовать

Конституцию Украины уничтожали практически все ее президенты – политолог

08:10 28.06.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКонституция Украины
Конституция Украины - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Конституцию Украины на протяжении 30 лет уничтожали практически все ее президенты, в итоге основной закон страны фактически превратился в "тряпку", о которую "все вытирают ноги". Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
Конституция Украины была принята 30 лет назад – 28 июня 1996 года. За это время основной закон страны пять раз подвергался серьезным изменениям, звучали даже предложения разработать совершенно новый документ, который будет вынесен на референдум. Однако эта идея так и не была реализована.
"30-летие украинской конституции надо отмечать не как праздничную годовщину, а как дату ее похорон. Причем уничтожали основной закон страны практически все президенты", - сказала Киселева.
Сначала этот процесс еще пытались проводить в определенных демократических рамках, указала эксперт. Так, в 2000 году был проведен референдум по изменению конституции, но его положительные результаты парламент не имплементировал, наплевав на народное волеизъявление.
"После этого на Украине перестали рядиться в демократические одежды и превратили конституцию в тряпку, о которую вытирали ноги все, кому не лень. Здесь можно вспомнить неконституционный третий тур президентских выборов в 2004 году. Затем в 2010 году Конституционный суд отменил конституционную реформу без голосования в парламенте, что нарушало положения самой конституции", - уточнила политолог.
Апофеозом этого "похоронного процесса" основного закона Украины, по словам Киселевой, является нелегитимность Владимира Зеленского, занимающего пост президента без выборов, что опять же грубо противоречит положениям конституции.
Руководитель крымского филиала ФоРГО в этой связи также обратила внимание на то, что все русофобские законы по запрету русского языка, принятые после государственного переворота 2014 года, нарушают 10-ю статью конституции, которая гласит: "На Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств Украины".
Что же касается 2-го раздела украинского конституции, касающегося прав и свобод граждан, то здесь нарушаются практически все статьи, констатировала эксперт.
"Граждане нацистской Украины лишены всех основных прав и свобод, в том числе права на жизнь и свободу передвижения, права на свободу слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений, права на свободу мировоззрения и вероисповедания и так далее. Таким образом бесправные граждане Украины могут отметить 30-летие своей конституции поминками и выпить за ее упокой, не чокаясь", - подытожила Киселева.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинаЗакон и правоНаталья КиселеваФорГОПолитикаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:04Воздушная тревога снова звучит в Севастополе
10:53 В Крыму объявлена ракетная опасность
10:47В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
10:44В Алуште вводят веерные отключения света
10:41Без справки не пустят: ЕС ужесточает въезд для украинцев
10:11Крымский мост сейчас - обстановка на 10 утра 28 июня
10:02Впервые в истории ЕГЭ – московская школьница набрала 500 баллов
09:46Бензин в Сочи: где и как работают АЗС
09:29Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
09:04Чем грозит Крыму аномальная жара
08:45Несъедобные бананы и ватрушки: как выбрать безопасный вид проката в Крыму
08:10Стала половой тряпкой: почему конституция Украины перестала существовать
07:30213 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России сбиты за ночь
07:02Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья
06:48Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован
06:39Массированная атака на Кубань - что известно
00:01Начало аномальной жары: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 28 июня
23:57Воздушная тревога снова звучит в Севастополе
22:29Крымский мост сейчас - обстановка к ночи на воскресенье
Лента новостейМолния