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Стала половой тряпкой: почему конституция Украины перестала существовать

Стала половой тряпкой: почему конституция Украины перестала существовать - РИА Новости Крым, 28.06.2026

Стала половой тряпкой: почему конституция Украины перестала существовать

Конституцию Украины на протяжении 30 лет уничтожали практически все ее президенты, в итоге основной закон страны фактически превратился в "тряпку", о которую... РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T08:10

2026-06-28T08:10

2026-06-28T08:10

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Конституцию Украины на протяжении 30 лет уничтожали практически все ее президенты, в итоге основной закон страны фактически превратился в "тряпку", о которую "все вытирают ноги". Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Конституция Украины была принята 30 лет назад – 28 июня 1996 года. За это время основной закон страны пять раз подвергался серьезным изменениям, звучали даже предложения разработать совершенно новый документ, который будет вынесен на референдум. Однако эта идея так и не была реализована.Сначала этот процесс еще пытались проводить в определенных демократических рамках, указала эксперт. Так, в 2000 году был проведен референдум по изменению конституции, но его положительные результаты парламент не имплементировал, наплевав на народное волеизъявление.Апофеозом этого "похоронного процесса" основного закона Украины, по словам Киселевой, является нелегитимность Владимира Зеленского, занимающего пост президента без выборов, что опять же грубо противоречит положениям конституции.Руководитель крымского филиала ФоРГО в этой связи также обратила внимание на то, что все русофобские законы по запрету русского языка, принятые после государственного переворота 2014 года, нарушают 10-ю статью конституции, которая гласит: "На Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств Украины".Что же касается 2-го раздела украинского конституции, касающегося прав и свобод граждан, то здесь нарушаются практически все статьи, констатировала эксперт."Граждане нацистской Украины лишены всех основных прав и свобод, в том числе права на жизнь и свободу передвижения, права на свободу слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений, права на свободу мировоззрения и вероисповедания и так далее. Таким образом бесправные граждане Украины могут отметить 30-летие своей конституции поминками и выпить за ее упокой, не чокаясь", - подытожила Киселева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, закон и право, наталья киселева, форго, политика, общество