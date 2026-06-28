https://crimea.ria.ru/20260628/sozdan-opershtab-monitoringa-situatsii-s-toplivom-v-rossii-1157229652.html

Создан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России

Создан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России - РИА Новости Крым, 28.06.2026

Создан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России

Правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в РФ, он работает в круглосуточном режиме, сообщил президент России... РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T19:44

2026-06-28T19:44

2026-06-28T19:55

владимир путин (политик)

топливо

топливо в крыму

дизельное топливо

дефицит топлива в крыму

бензин

азс

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в РФ, он работает в круглосуточном режиме, сообщил президент России Владимир Путин.Путин в воскресенье провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка России.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей.Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа несколько раз ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России предлагают снизить минимальный объем продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля по 30 сентября. По мнению ФАС, это позволит оптимизировать логистику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, дефицит топлива в крыму, бензин, азс, новости