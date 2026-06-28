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Создан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России
Создан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Создан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России
Правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в РФ, он работает в круглосуточном режиме, сообщил президент России... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T19:44
2026-06-28T19:44
2026-06-28T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в РФ, он работает в круглосуточном режиме, сообщил президент России Владимир Путин.Путин в воскресенье провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка России.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей.Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа несколько раз ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России предлагают снизить минимальный объем продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля по 30 сентября. По мнению ФАС, это позволит оптимизировать логистику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, дефицит топлива в крыму, бензин, азс, новости
Создан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России
Создан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России - Путин
19:44 28.06.2026 (обновлено: 19:55 28.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в РФ, он работает в круглосуточном режиме, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин в воскресенье провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка России.
"Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме", - сказал российский лидер на совещании.
В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей.
Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа несколько раз ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России предлагают снизить минимальный объем продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля по 30 сентября. По мнению ФАС, это позволит оптимизировать логистику.
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