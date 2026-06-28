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Сгорели все: ВСУ ударили беспилотниками по 14 школьным автобусам на Херсонщине - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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Сгорели все: ВСУ ударили беспилотниками по 14 школьным автобусам на Херсонщине
Сгорели все: ВСУ ударили беспилотниками по 14 школьным автобусам на Херсонщине - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Сгорели все: ВСУ ударили беспилотниками по 14 школьным автобусам на Херсонщине
Украинские боевики нанесли дроновый удар по автобусному парку в Херсонской области. Среди прочей гражданской техники уничтожены 14 школьных автобусов. Об этом... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T12:06
2026-06-28T12:06
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
владимир сальдо
школа
автобус
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли дроновый удар по автобусному парку в Херсонской области. Среди прочей гражданской техники уничтожены 14 школьных автобусов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Этот подлый поступок киевского режима не имеет ничего общего с боевыми действиями, ВСУ сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру, стараясь сделать жизнь мирных людей тяжелее, заявил Сальдо, уточнив, что все такие преступления будут зафиксированы, а виновные рано или поздно ответят за каждое из них.Ранее сообщалось, что в Херсонский области украинские боевики ударили по автомобилю скорой помощи. Погибла фельдшер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область обесточенаПрекращение сообщения Херсонской области с Крымом - Сальдо опроверг фейкиТранспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью сохраняется – Сальдо
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), владимир сальдо, школа, автобус, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Сгорели все: ВСУ ударили беспилотниками по 14 школьным автобусам на Херсонщине

ВСУ ударили дронами по автопарку в Херсонской области – сгорели 14 школьных автобусов

12:06 28.06.2026
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСВСУ ударили беспилотниками по 14 школьным автобусам на Херсонщине
ВСУ ударили беспилотниками по 14 школьным автобусам на Херсонщине
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли дроновый удар по автобусному парку в Херсонской области. Среди прочей гражданской техники уничтожены 14 школьных автобусов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сегодня ночью украинские беспилотники нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области. Уничтожен гражданский автотранспорт, среди них 14 школьных автобусов. Это техника, которая должна была возить детей на занятия, а жителей наших муниципалитетов по регулярным маршрутам", - написал Сальдо в своем канале МАКС.
Этот подлый поступок киевского режима не имеет ничего общего с боевыми действиями, ВСУ сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру, стараясь сделать жизнь мирных людей тяжелее, заявил Сальдо, уточнив, что все такие преступления будут зафиксированы, а виновные рано или поздно ответят за каждое из них.
Ранее сообщалось, что в Херсонский области украинские боевики ударили по автомобилю скорой помощи. Погибла фельдшер.
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Атаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Владимир СальдоШколаАвтобусПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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