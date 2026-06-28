https://crimea.ria.ru/20260628/sgoreli-vse-vsu-udarili-bespilotnikami-po-14-shkolnym-avtobusam-na-khersonschine-1157220608.html

Сгорели все: ВСУ ударили беспилотниками по 14 школьным автобусам на Херсонщине

Сгорели все: ВСУ ударили беспилотниками по 14 школьным автобусам на Херсонщине - РИА Новости Крым, 28.06.2026

Сгорели все: ВСУ ударили беспилотниками по 14 школьным автобусам на Херсонщине

Украинские боевики нанесли дроновый удар по автобусному парку в Херсонской области. Среди прочей гражданской техники уничтожены 14 школьных автобусов. Об этом... РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T12:06

2026-06-28T12:06

2026-06-28T12:06

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

владимир сальдо

школа

автобус

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли дроновый удар по автобусному парку в Херсонской области. Среди прочей гражданской техники уничтожены 14 школьных автобусов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Этот подлый поступок киевского режима не имеет ничего общего с боевыми действиями, ВСУ сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру, стараясь сделать жизнь мирных людей тяжелее, заявил Сальдо, уточнив, что все такие преступления будут зафиксированы, а виновные рано или поздно ответят за каждое из них.Ранее сообщалось, что в Херсонский области украинские боевики ударили по автомобилю скорой помощи. Погибла фельдшер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область обесточенаПрекращение сообщения Херсонской области с Крымом - Сальдо опроверг фейкиТранспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью сохраняется – Сальдо

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), владимир сальдо, школа, автобус, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)