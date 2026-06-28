https://crimea.ria.ru/20260628/samolet-s-parashyutistami-razbilsya-vo-frantsii---pogibli-11-chelovek-1157223689.html

Самолет с парашютистами разбился во Франции - погибли 11 человек

Самолет с парашютистами разбился во Франции - погибли 11 человек - РИА Новости Крым, 28.06.2026

Самолет с парашютистами разбился во Франции - погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли при крушении самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции, сообщает издание Est Republicain со ссылкой на источники. РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T14:58

2026-06-28T14:58

2026-06-28T15:01

самолет

парашютный спорт

авиация

авиакатастрофа

франция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Одиннадцать человек погибли при крушении самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции, сообщает издание Est Republicain со ссылкой на источники.По данным радиостанции Ici, борт перевозил людей, планировавших прыгнуть с парашютом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

франция

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолет, парашютный спорт, авиация, авиакатастрофа, франция