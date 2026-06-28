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Самолет с парашютистами разбился во Франции - погибли 11 человек - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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Самолет с парашютистами разбился во Франции - погибли 11 человек
Самолет с парашютистами разбился во Франции - погибли 11 человек - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Самолет с парашютистами разбился во Франции - погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при крушении самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции, сообщает издание Est Republicain со ссылкой на источники. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T14:58
2026-06-28T15:01
самолет
парашютный спорт
авиация
авиакатастрофа
франция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Одиннадцать человек погибли при крушении самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции, сообщает издание Est Republicain со ссылкой на источники.По данным радиостанции Ici, борт перевозил людей, планировавших прыгнуть с парашютом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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самолет, парашютный спорт, авиация, авиакатастрофа, франция
Самолет с парашютистами разбился во Франции - погибли 11 человек

Самолет с парашютистами разбился во Франции - погибли 11 человек

14:58 28.06.2026 (обновлено: 15:01 28.06.2026)
 
© © @franceinfoЭкстренные службы на месте крушения самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции
Экстренные службы на месте крушения самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции
© © @franceinfo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Одиннадцать человек погибли при крушении самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции, сообщает издание Est Republicain со ссылкой на источники.
"Самолет разбился в воскресенье, 28 июня примерно в 11 часов (12 часов мск - ред.)... Некоторые источники говорят об 11 погибших", - сообщает издание.
По данным радиостанции Ici, борт перевозил людей, планировавших прыгнуть с парашютом.
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СамолетПарашютный спортАвиацияАвиакатастрофаФранция
 
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