https://crimea.ria.ru/20260628/pytavshiysya-ustroit-terakt-v-krymu--polkovnik-gur-fakhriev-likvidirovan-1157216871.html

Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован

Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован - РИА Новости Крым, 28.06.2026

Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован

Полковник Главного управления разведки Украины (ГУР) Рустем Фахриев*, причастный, по данным ФСБ, к организации попытки теракта в Крыму, ликвидирован, сообщили... РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T06:48

2026-06-28T06:48

2026-06-28T06:48

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости Крым. Полковник Главного управления разведки Украины (ГУР) Рустем Фахриев*, причастный, по данным ФСБ, к организации попытки теракта в Крыму, ликвидирован, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Восемнадцатого мая 2026 года на Украине был ликвидирован полковник украинской военной разведки Фахриев* Рустем Саитхалилович", — сказал собеседник агентства.По его словам, Фахриев* был активистом запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа"**, входил в число участников блокирования здания Совета министров Крыма в 2014 году, состоял в батальоне "Аскер", а позднее — в батальоне "Донбасс-Украина".По данным ФСБ, именно Фахриев* стоял за организацией попытки покушения на одного из старших офицеров Минобороны России, которого планировалось убить вместе с семьей. ГУР МО Украины собиралось провести операцию 1 декабря 2025 года. Тогда эти планы удалось сорвать: агент, закладывавший взрывное устройство под автомобиль, оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован.В конце декабря 2025 года Росфинмониторинг внес сотрудника ГУР Рустема Фахриева* в перечень террористов и экстремистов.На Украине Меджлис крымскотатарского народа** был признан представительным органом крымскотатарского народа. В апреле 2026 года кабинет министров Украины официально закрепил за ним правовой статус представительного органа крымскотатарского народа, а органам власти было предписано консультироваться с ним по вопросам, касающимся прав и интересов крымских татар. В 2016 году организация была признана экстремистской, а ее деятельность на территории РФ запрещена решением суда.В мае 2014 года сторонники запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа"** заблокировали здание Совета министров Крыма в Симферополе, пытаясь воспрепятствовать работе органов власти. По данным Следственного комитета России, по факту произошедшего были возбуждены уголовные дела в отношении участников акции.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом** Запрещенная в России экстремистская организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, украина