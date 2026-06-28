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Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован
Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован
Полковник Главного управления разведки Украины (ГУР) Рустем Фахриев*, причастный, по данным ФСБ, к организации попытки теракта в Крыму, ликвидирован, сообщили... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T06:48
2026-06-28T06:48
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости Крым. Полковник Главного управления разведки Украины (ГУР) Рустем Фахриев*, причастный, по данным ФСБ, к организации попытки теракта в Крыму, ликвидирован, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Восемнадцатого мая 2026 года на Украине был ликвидирован полковник украинской военной разведки Фахриев* Рустем Саитхалилович", — сказал собеседник агентства.По его словам, Фахриев* был активистом запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа"**, входил в число участников блокирования здания Совета министров Крыма в 2014 году, состоял в батальоне "Аскер", а позднее — в батальоне "Донбасс-Украина".По данным ФСБ, именно Фахриев* стоял за организацией попытки покушения на одного из старших офицеров Минобороны России, которого планировалось убить вместе с семьей. ГУР МО Украины собиралось провести операцию 1 декабря 2025 года. Тогда эти планы удалось сорвать: агент, закладывавший взрывное устройство под автомобиль, оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован.В конце декабря 2025 года Росфинмониторинг внес сотрудника ГУР Рустема Фахриева* в перечень террористов и экстремистов.На Украине Меджлис крымскотатарского народа** был признан представительным органом крымскотатарского народа. В апреле 2026 года кабинет министров Украины официально закрепил за ним правовой статус представительного органа крымскотатарского народа, а органам власти было предписано консультироваться с ним по вопросам, касающимся прав и интересов крымских татар. В 2016 году организация была признана экстремистской, а ее деятельность на территории РФ запрещена решением суда.В мае 2014 года сторонники запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа"** заблокировали здание Совета министров Крыма в Симферополе, пытаясь воспрепятствовать работе органов власти. По данным Следственного комитета России, по факту произошедшего были возбуждены уголовные дела в отношении участников акции.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом** Запрещенная в России экстремистская организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, украина
Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован

Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* был ликвидирован

06:48 28.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости Крым. Полковник Главного управления разведки Украины (ГУР) Рустем Фахриев*, причастный, по данным ФСБ, к организации попытки теракта в Крыму, ликвидирован, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Восемнадцатого мая 2026 года на Украине был ликвидирован полковник украинской военной разведки Фахриев* Рустем Саитхалилович", — сказал собеседник агентства.
По его словам, Фахриев* был активистом запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа"**, входил в число участников блокирования здания Совета министров Крыма в 2014 году, состоял в батальоне "Аскер", а позднее — в батальоне "Донбасс-Украина".
По данным ФСБ, именно Фахриев* стоял за организацией попытки покушения на одного из старших офицеров Минобороны России, которого планировалось убить вместе с семьей. ГУР МО Украины собиралось провести операцию 1 декабря 2025 года. Тогда эти планы удалось сорвать: агент, закладывавший взрывное устройство под автомобиль, оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован.
В конце декабря 2025 года Росфинмониторинг внес сотрудника ГУР Рустема Фахриева* в перечень террористов и экстремистов.
На Украине Меджлис крымскотатарского народа** был признан представительным органом крымскотатарского народа. В апреле 2026 года кабинет министров Украины официально закрепил за ним правовой статус представительного органа крымскотатарского народа, а органам власти было предписано консультироваться с ним по вопросам, касающимся прав и интересов крымских татар. В 2016 году организация была признана экстремистской, а ее деятельность на территории РФ запрещена решением суда.
В мае 2014 года сторонники запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа"** заблокировали здание Совета министров Крыма в Симферополе, пытаясь воспрепятствовать работе органов власти. По данным Следственного комитета России, по факту произошедшего были возбуждены уголовные дела в отношении участников акции.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом
** Запрещенная в России экстремистская организация
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07:02Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья
06:48Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован
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