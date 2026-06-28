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Путин заявил о задаче окончательного освобождения Донбасса и Новороссии - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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Путин заявил о задаче окончательного освобождения Донбасса и Новороссии
Путин заявил о задаче окончательного освобождения Донбасса и Новороссии - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Путин заявил о задаче окончательного освобождения Донбасса и Новороссии
Окончательное освобождение территорий Донбасса и Новороссиии является главной задачей России. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T22:34
2026-06-28T23:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Окончательное освобождение территорий Донбасса и Новороссиии является главной задачей России. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По словам президента, Киев предлагал ограничить боевые действия только новыми территориями, но в планы Москвы не входит спасение киевского режима. Путин также напомнил, что сейчас в ВСУ катастрофический дефицита личного состава. В этой ситуации российские войска уверенно продвигаются вперед, создавая зону безопасности в Сумской области, сказал он. При этом Киев пытается отвлечь вооруженные силы РФ от главной задачи по окончательному освобождению Донбасса, заявил российский лидер. "В складывающейся ситуации мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания или наших сил от решения главных задач - окончательного освобождения Донбасса и Новороссии", - сказал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), политика, россия, украина, новости сво
Путин заявил о задаче окончательного освобождения Донбасса и Новороссии

Путин заявил о задаче окончательного освобождения Донбасса и Новороссии

22:34 28.06.2026 (обновлено: 23:06 28.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Окончательное освобождение территорий Донбасса и Новороссиии является главной задачей России. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам президента, Киев предлагал ограничить боевые действия только новыми территориями, но в планы Москвы не входит спасение киевского режима.
Путин также напомнил, что сейчас в ВСУ катастрофический дефицита личного состава. В этой ситуации российские войска уверенно продвигаются вперед, создавая зону безопасности в Сумской области, сказал он.
"Цель для российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. И эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье", - обозначил президент.
При этом Киев пытается отвлечь вооруженные силы РФ от главной задачи по окончательному освобождению Донбасса, заявил российский лидер.
"В складывающейся ситуации мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания или наших сил от решения главных задач - окончательного освобождения Донбасса и Новороссии", - сказал он.
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Заголовок открываемого материала
22:38Более мощные - Путин рассказал об ударах по Украине и наращивании ПВО
22:36Путин: спасение киевского режима не входит в планы России
22:34Путин заявил о задаче окончательного освобождения Донбасса и Новороссии
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