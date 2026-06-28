https://crimea.ria.ru/20260628/putin-zayavil-o-zadache-okonchatelnogo-osvobozhdeniya-donbassa-i-novorossii-1157231937.html

Путин заявил о задаче окончательного освобождения Донбасса и Новороссии

Путин заявил о задаче окончательного освобождения Донбасса и Новороссии - РИА Новости Крым, 28.06.2026

Путин заявил о задаче окончательного освобождения Донбасса и Новороссии

Окончательное освобождение территорий Донбасса и Новороссиии является главной задачей России. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту... РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T22:34

2026-06-28T22:34

2026-06-28T23:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Окончательное освобождение территорий Донбасса и Новороссиии является главной задачей России. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По словам президента, Киев предлагал ограничить боевые действия только новыми территориями, но в планы Москвы не входит спасение киевского режима. Путин также напомнил, что сейчас в ВСУ катастрофический дефицита личного состава. В этой ситуации российские войска уверенно продвигаются вперед, создавая зону безопасности в Сумской области, сказал он. При этом Киев пытается отвлечь вооруженные силы РФ от главной задачи по окончательному освобождению Донбасса, заявил российский лидер. "В складывающейся ситуации мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания или наших сил от решения главных задач - окончательного освобождения Донбасса и Новороссии", - сказал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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владимир путин (политик), политика, россия, украина, новости сво