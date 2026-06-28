https://crimea.ria.ru/20260628/putin-vystupil-na-sezde-edinoy-rossii-1157224571.html
Путин выступил на съезде "Единой России"
Путин выступил на съезде "Единой России" - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Путин выступил на съезде "Единой России"
Съезд партии "Единая Россия" проходит в судьбоносное для России время, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T16:04
2026-06-28T16:04
2026-06-28T16:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Съезд партии "Единая Россия" проходит в судьбоносное для России время, заявил президент РФ Владимир Путин.В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".Все новые искусственные препятствия для нормального сотрудничества стран возникают в мире, заявил президент РФ."Мы видим, что множатся региональные конфликты, возникают все новые искусственные препятствия для нормального взаимовыгодного сотрудничества государств и народов. Это касается экономики, технологий, науки и даже культуры и спорта, в целом гуманитарного взаимодействия", - сказал Путин."Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту - тоже не получается", - сказал глава государства.Президент РФ поблагодарил всех тех граждан, которые невзирая на риски служат Родине."Хочу сказать сердечное спасибо нашим солдатам и офицерам, добровольцам и волонтерам, врачам и учителям, спасателям, водителям, инженерам и рабочим. Каждому, кто на своем посту невзирая на риск, мужественно, на совесть выполняет свою работу, служит Родине", - сказал Путин.Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности, заявил президент."Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя некоторым нашим недоброжелателям", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания.Долг партии "Единая Россия" - сделать все для победы в специальной военной операции, заключил президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), партия "единая россия", россия, политика, общество, новости сво
Путин выступил на съезде "Единой России"
Путин выступил на съезде "Единой России"
16:04 28.06.2026 (обновлено: 16:17 28.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Съезд партии "Единая Россия" проходит в судьбоносное для России время, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
"Съезд "Единой России", нашей ведущей политической партии, проходит в сложное, можно сказать, в судьбоносное для страны время, в период коренной, системной трансформации всего мира", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания партийного съезда.
Все новые искусственные препятствия для нормального сотрудничества стран возникают в мире, заявил президент РФ.
"Мы видим, что множатся региональные конфликты, возникают все новые искусственные препятствия для нормального взаимовыгодного сотрудничества государств и народов. Это касается экономики, технологий, науки и даже культуры и спорта, в целом гуманитарного взаимодействия", - сказал Путин.
"Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту - тоже не получается", - сказал глава государства.
Президент РФ поблагодарил всех тех граждан, которые невзирая на риски служат Родине.
"Хочу сказать сердечное спасибо нашим солдатам и офицерам, добровольцам и волонтерам, врачам и учителям, спасателям, водителям, инженерам и рабочим. Каждому, кто на своем посту невзирая на риск, мужественно, на совесть выполняет свою работу, служит Родине", - сказал Путин.
Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплоченности, заявил президент.
"Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя некоторым нашим недоброжелателям", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания.
Долг партии "Единая Россия" - сделать все для победы в специальной военной операции, заключил президент.
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