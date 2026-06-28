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Путин: спасение киевского режима не входит в планы России

Путин: спасение киевского режима не входит в планы России - РИА Новости Крым, 28.06.2026

Путин: спасение киевского режима не входит в планы России

Спасение киевского режима не входит в планы России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя предложения Киева об ограничении территорий боевых... РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T22:36

2026-06-28T22:36

2026-06-28T23:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Спасение киевского режима не входит в планы России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя предложения Киева об ограничении территорий боевых действий.По его словам, Киев озвучивает предложения об ограничении боевых действий только четырьмя территориями - Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР. Если Москва пойдет на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, а также с ряда участков госграницы, и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона, пояснил президент. Он заверил, что Россия не даст шанса создать условия для переговоров, выгодные для врага."Мы не дадим им такого шанса", - подчеркнул Путин.Военные РФ работают над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам, при этом ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой, заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Удастся ли Западу втянуть Белоруссию в конфликт на Украине – мнениеРоссия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – ПутинРоссия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, украина, политика, россия, переговоры