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Путин: спасение киевского режима не входит в планы России
Путин: спасение киевского режима не входит в планы России - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Путин: спасение киевского режима не входит в планы России
Спасение киевского режима не входит в планы России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя предложения Киева об ограничении территорий боевых... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T22:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Спасение киевского режима не входит в планы России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя предложения Киева об ограничении территорий боевых действий.По его словам, Киев озвучивает предложения об ограничении боевых действий только четырьмя территориями - Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР. Если Москва пойдет на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, а также с ряда участков госграницы, и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона, пояснил президент. Он заверил, что Россия не даст шанса создать условия для переговоров, выгодные для врага."Мы не дадим им такого шанса", - подчеркнул Путин.Военные РФ работают над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам, при этом ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой, заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Удастся ли Западу втянуть Белоруссию в конфликт на Украине – мнениеРоссия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – ПутинРоссия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ – Путин
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владимир путин (политик), новости сво, украина, политика, россия, переговоры
Путин: спасение киевского режима не входит в планы России
Спасение киевского режима не входит в планы России - Путин
22:36 28.06.2026 (обновлено: 23:06 28.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Спасение киевского режима не входит в планы России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя предложения Киева об ограничении территорий боевых действий.
По его словам, Киев озвучивает предложения об ограничении боевых действий только четырьмя территориями - Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР. Если Москва пойдет на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, а также с ряда участков госграницы, и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона, пояснил президент.
"В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста "Вестей" Павла Зарубина.
Он заверил, что Россия не даст шанса создать условия для переговоров, выгодные для врага.
"Мы не дадим им такого шанса", - подчеркнул Путин.
Военные РФ работают над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам, при этом ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой
, заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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