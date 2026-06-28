https://crimea.ria.ru/20260628/putin-provel-soveschanie-po-obespecheniyu-toplivom-vnutrennego-rynka-1157229476.html

Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка - главное

Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка - главное - РИА Новости Крым, 28.06.2026

Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка - главное

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье провел совещание по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка. Российский лидер заявил, что необходимо свести к... РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T19:37

2026-06-28T19:37

2026-06-28T20:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье провел совещание по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка. Российский лидер заявил, что необходимо свести к минимуму последствия террористических ударов ВСУ по объектам российской инфраструктуры.О самых главных и важных заявлениях главы государства – в материале РИА Новости Крым.В России создан специальный штаб для мониторинга ситуации с топливомПравительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в РФ, который работает круглосуточно.Также президент предложил рассмотреть меры для обеспечения внутреннего рынка топливом."Сегодня в широком составе с участием руководителей ведущих наших энергетических компаний предлагаю рассмотреть дополнительные решения, которые призваны обеспечить бесперебойное стабильное снабжение топливом граждан и бизнес, предприятий, социально-значимых организаций, а также обсудить, как реализовываются уже принятые решения в этом направлении", - сказал он.Путин раскрыл запасы топлива в РоссииЗапасы бензина в РФ составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года, заявил российский лидер.При этом резервы бензина в стране на данный момент сейчас практически соответствуют прошлогоднему уровню."На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года", - обозначил он.Также президент сказал, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России используются на максимуме."Известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействованы потенциалы средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздний период", - заявил он.Частные топливные компании как надежные партнерыПо словам президента Путина частные топливные компании являются надежными партнерами государства в текущей ситуации."Особо отмечу, что в сложившейся ситуации ведущие, в том числе частные компании, показывают себя как надежные партнеры государства. Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан", - сказал он.Увеличение производства топлива в июле и очереди на АЗСУже в следующем месяце производство основных видов топлива в России превысит июньские показатели.При этом он заметил, что проблемы для автомобилистов и бизнеса на топливном рынке сохраняются, на АЗС наблюдаются очереди."Вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период", - сказал он.В России необходим запрета на экспорт дизеляРоссия рассматривает необходимость введения полного запрета на экспорт дизельного топлива, заявил президент Путин.Графики поставок для аграриевВ ходе совещания президент Владимир Путин дал поручения приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса (АПК) соблюдались все графики поставок топлива.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей.Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа несколько раз ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России предлагают снизить минимальный объем продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля по 30 сентября. По мнению ФАС, это позволит оптимизировать логистику.В воскресенье вице-премьер страны Александр Новак заявил, что вопрос возможного запрета на экспорт дизельного топлива из России для нефтяных компаний будет обговорен на совещании, которое намечено на понедельник, 29 июня.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260628/sozdan-opershtab-monitoringa-situatsii-s-toplivom-v-rossii-1157229652.html

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