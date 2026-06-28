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Путин: последствия ударов ВСУ по инфраструктуре надо свести к минимуму - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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Путин: последствия ударов ВСУ по инфраструктуре надо свести к минимуму
Путин: последствия ударов ВСУ по инфраструктуре надо свести к минимуму - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Путин: последствия ударов ВСУ по инфраструктуре надо свести к минимуму
Последствия террористических ударов ВСУ по гражданским объектам должны быть сведены к минимуму, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T20:01
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владимир путин (политик)
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Последствия террористических ударов ВСУ по гражданским объектам должны быть сведены к минимуму, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в воскресенье провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка России.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей.Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа несколько раз ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России предлагают снизить минимальный объем продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля по 30 сентября. По мнению ФАС, это позволит оптимизировать логистику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), удары дальнобойными ракетами вглубь россии, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, топливо, россия, новости
Путин: последствия ударов ВСУ по инфраструктуре надо свести к минимуму

Путин: последствия ударов ВСУ по инфраструктуре надо свести к минимуму

20:01 28.06.2026 (обновлено: 20:02 28.06.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка
Президент Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Последствия террористических ударов ВСУ по гражданским объектам должны быть сведены к минимуму, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в воскресенье провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка России.
"Хотел бы вновь повторить, нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам, по объектам инфраструктуры", - сказал Путин в ходе совещания.
В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей.
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Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа несколько раз ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России предлагают снизить минимальный объем продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля по 30 сентября. По мнению ФАС, это позволит оптимизировать логистику.
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АЗС
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Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка - главное
 
Владимир Путин (политик)Удары дальнобойными ракетами вглубь РоссииАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаТопливоРоссияНовости
 
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