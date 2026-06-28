https://crimea.ria.ru/20260628/putin-nazval-predstoyaschie-vybory-vazhnym-etapom-ukrepleniya-stabilnosti-1157226530.html
Путин назвал предстоящие выборы важным этапом укрепления стабильности
Путин назвал предстоящие выборы важным этапом укрепления стабильности - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Путин назвал предстоящие выборы важным этапом укрепления стабильности
Выборы в России будут защищены от попыток внешнего воздействия и манипуляций, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T17:25
2026-06-28T17:25
2026-06-28T17:29
владимир путин (политик)
политика
россия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Выборы в России будут защищены от попыток внешнего воздействия и манипуляций, заявил президент РФ Владимир Путин."Избирательный процесс - это проверка на прочность нашей политической системы, исключительно важный этап для дальнейшего развития страны, для укрепления стабильности и общественного согласия. Здесь очень многое зависит от того, насколько содержательно и конструктивно проведут свои избирательные кампании парламентские партии, - сказал Путин."Уверен, что конкурентная борьба будет открытой и честной. Ведь доверие народа к демократическим институтам - непременное условие устойчивости и единства нашего общества", - добавил он.Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.Путин ранее предупреждал, что противники России в преддверии выборов будут пытаться использовать любую возможность для раскола общества. Он потребовал решительно пресекать попытки возможных провокаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), политика, россия, выборы, государственная дума рф, общество
Путин назвал предстоящие выборы важным этапом укрепления стабильности
Путин назвал предстоящие парламентские выборы важным этапом укрепления стабильности
17:25 28.06.2026 (обновлено: 17:29 28.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Выборы в России будут защищены от попыток внешнего воздействия и манипуляций, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Необходимые поручения на этот счет сформулированы и, безусловно, будут даны", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".
"Избирательный процесс - это проверка на прочность нашей политической системы, исключительно важный этап для дальнейшего развития страны, для укрепления стабильности и общественного согласия. Здесь очень многое зависит от того, насколько содержательно и конструктивно проведут свои избирательные кампании парламентские партии, - сказал Путин.
"Уверен, что конкурентная борьба будет открытой и честной. Ведь доверие народа к демократическим институтам - непременное условие устойчивости и единства нашего общества", - добавил он.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года, всего в единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
Одновременно с голосованием на участках состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах, в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки для голосования на выборах в Госдуму откроются и за рубежом, их будет порядка 350.
Путин ранее предупреждал, что противники России в преддверии выборов будут пытаться использовать любую возможность для раскола общества. Он потребовал решительно пресекать попытки возможных провокаций.
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