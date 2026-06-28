https://crimea.ria.ru/20260628/pri-krushenii-vertoleta-v-saudovskoy-aravii-pogibli-14-chelovek--1157223989.html

При крушении вертолета в Саудовской Аравии погибли 14 человек

При крушении вертолета в Саудовской Аравии погибли 14 человек - РИА Новости Крым, 28.06.2026

При крушении вертолета в Саудовской Аравии погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли в Саудовской Аравии в результате крушения вертолета, принадлежащего энергетической компании Aramco, сообщило государственное... РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T15:09

2026-06-28T15:09

2026-06-28T15:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. По меньшей мере 14 человек погибли в Саудовской Аравии в результате крушения вертолета, принадлежащего энергетической компании Aramco, сообщило государственное информагентство SPA.Уточняется также, что все погибшие – подданные Саудовской Аравии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260628/samolet-s-parashyutistami-razbilsya-vo-frantsii---pogibli-11-chelovek-1157223689.html

саудовская аравия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, саудовская аравия, вертолет, авиация, авиакатастрофа, происшествия, в мире