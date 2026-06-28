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При крушении вертолета в Саудовской Аравии погибли 14 человек
При крушении вертолета в Саудовской Аравии погибли 14 человек - РИА Новости Крым, 28.06.2026
При крушении вертолета в Саудовской Аравии погибли 14 человек
По меньшей мере 14 человек погибли в Саудовской Аравии в результате крушения вертолета, принадлежащего энергетической компании Aramco, сообщило государственное... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T15:09
2026-06-28T15:09
2026-06-28T15:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. По меньшей мере 14 человек погибли в Саудовской Аравии в результате крушения вертолета, принадлежащего энергетической компании Aramco, сообщило государственное информагентство SPA.Уточняется также, что все погибшие – подданные Саудовской Аравии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, саудовская аравия, вертолет, авиация, авиакатастрофа, происшествия, в мире
При крушении вертолета в Саудовской Аравии погибли 14 человек
В Саудовской Аравии 14 человек погибли в результате крушения вертолета - SPA