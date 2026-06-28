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Превосходный финал июня: погода на следующую неделю в Крыму

Превосходный финал июня: погода на следующую неделю в Крыму - РИА Новости Крым, 28.06.2026

Превосходный финал июня: погода на следующую неделю в Крыму

Завершающая семидневка июня в Крыму ожидается по-летнему благоприятной. Первая половина ее будет солнечной и даже жаркой, а к средине пройдут освежающие осадки. РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T18:44

2026-06-28T18:44

2026-06-28T18:44

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Завершающая семидневка июня в Крыму ожидается по-летнему благоприятной. Первая половина ее будет солнечной и даже жаркой, а к средине пройдут освежающие осадки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В понедельник, отметил Тишковец, ночью будет +15…+20, в дневные часы столбики термометра будут колебаться около 30-градусной отметки: +27…+32."Во вторник еще на градус потеплеет. В Симферополе +30…+33, по региону до +29…+34 градусов Цельсия", - сообщил специалист.Пик жары, по прогнозу "ФОБОСА", придется на 1 июля, когда в простых метеоусловиях малооблачной погоды, даже ночью столбики термометра уже не будут опускаться ниже +20-градусной отметки, а днем можно рассчитывать на +29…34, +30…35.В дальнейшем со второй части недели подойдет холодный фронт и принесет короткие освежающие ливневые дожди с грозами, которые чуть собьют температуру до +27…32 градусов, но это всего лишь понизит ее до положенной климатической нормы, заметил он."Ухудшение погоды будет непродолжительным, может быть в пятницу эхом уходящего фронта местами отзовутся небольшие дожди. Ночью +16…21, днем + 25…30. Дальше к следующим выходным, к субботе и воскресенью, 4-5 июля, вновь восстановится позиция антициклона. Опять будет много солнца, никаких осадков, но станет более комфортно. Ночью +15…20, а днем +25…30 градусов", - поделился собеседник.В общем, обратил внимание Евгений Тишковец, среднемесячная температура предстоящего июля по Крыму будет на полтора градуса выше положенной климатической нормы, которая для Симферополя составляет ночью +17, днем +29, почти +30 градусов Цельсия.Тишковец подытожил, что "макушка" лета на полуострове будет по-летнему комфортной со всеми вытекающими отсюда последствиями."На сегодняшний день я пока не вижу никаких "камней с неба", никаких экстремальных взлетов температур, грозовых штормовых условий. Пока все более или менее спокойно. Температура комфортная, а нам и не нужна 40-градусная жара, которая сейчас испепеляет Европу, где это приводит к большим проблемам", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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