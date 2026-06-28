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Превосходный финал июня: погода на следующую неделю в Крыму - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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Превосходный финал июня: погода на следующую неделю в Крыму
Превосходный финал июня: погода на следующую неделю в Крыму - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Превосходный финал июня: погода на следующую неделю в Крыму
Завершающая семидневка июня в Крыму ожидается по-летнему благоприятной. Первая половина ее будет солнечной и даже жаркой, а к средине пройдут освежающие осадки. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T18:44
2026-06-28T18:44
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Завершающая семидневка июня в Крыму ожидается по-летнему благоприятной. Первая половина ее будет солнечной и даже жаркой, а к средине пройдут освежающие осадки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В понедельник, отметил Тишковец, ночью будет +15…+20, в дневные часы столбики термометра будут колебаться около 30-градусной отметки: +27…+32."Во вторник еще на градус потеплеет. В Симферополе +30…+33, по региону до +29…+34 градусов Цельсия", - сообщил специалист.Пик жары, по прогнозу "ФОБОСА", придется на 1 июля, когда в простых метеоусловиях малооблачной погоды, даже ночью столбики термометра уже не будут опускаться ниже +20-градусной отметки, а днем можно рассчитывать на +29…34, +30…35.В дальнейшем со второй части недели подойдет холодный фронт и принесет короткие освежающие ливневые дожди с грозами, которые чуть собьют температуру до +27…32 градусов, но это всего лишь понизит ее до положенной климатической нормы, заметил он."Ухудшение погоды будет непродолжительным, может быть в пятницу эхом уходящего фронта местами отзовутся небольшие дожди. Ночью +16…21, днем + 25…30. Дальше к следующим выходным, к субботе и воскресенью, 4-5 июля, вновь восстановится позиция антициклона. Опять будет много солнца, никаких осадков, но станет более комфортно. Ночью +15…20, а днем +25…30 градусов", - поделился собеседник.В общем, обратил внимание Евгений Тишковец, среднемесячная температура предстоящего июля по Крыму будет на полтора градуса выше положенной климатической нормы, которая для Симферополя составляет ночью +17, днем +29, почти +30 градусов Цельсия.Тишковец подытожил, что "макушка" лета на полуострове будет по-летнему комфортной со всеми вытекающими отсюда последствиями."На сегодняшний день я пока не вижу никаких "камней с неба", никаких экстремальных взлетов температур, грозовых штормовых условий. Пока все более или менее спокойно. Температура комфортная, а нам и не нужна 40-градусная жара, которая сейчас испепеляет Европу, где это приводит к большим проблемам", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крым, новости крыма
Превосходный финал июня: погода на следующую неделю в Крыму

Отличная погода с солнцем и освежающими дождями ждет Крым на следующей неделе – "ФОБОС"

18:44 28.06.2026
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПляж
Пляж - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Завершающая семидневка июня в Крыму ожидается по-летнему благоприятной. Первая половина ее будет солнечной и даже жаркой, а к средине пройдут освежающие осадки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Над бассейном Черного моря раскинется империя высокого атмосферного давления. И вот этот антициклональный купол будет очищать небосвод от облачности. Будет много солнца, никаких осадков, слабый ветер переменных направлений, приток лучистой энергии солнца усилится", - пообещал он.
В понедельник, отметил Тишковец, ночью будет +15…+20, в дневные часы столбики термометра будут колебаться около 30-градусной отметки: +27…+32.
"Во вторник еще на градус потеплеет. В Симферополе +30…+33, по региону до +29…+34 градусов Цельсия", - сообщил специалист.
Пик жары, по прогнозу "ФОБОСА", придется на 1 июля, когда в простых метеоусловиях малооблачной погоды, даже ночью столбики термометра уже не будут опускаться ниже +20-градусной отметки, а днем можно рассчитывать на +29…34, +30…35.
"Это – даже чуть выше, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям. То есть первая половина предстоящей недели будет очень солнечной, хорошей, комфортной – такой, как должна быть на юге нашей страны", - пояснил ведущий специалист Центра погоды.
В дальнейшем со второй части недели подойдет холодный фронт и принесет короткие освежающие ливневые дожди с грозами, которые чуть собьют температуру до +27…32 градусов, но это всего лишь понизит ее до положенной климатической нормы, заметил он.
"Ухудшение погоды будет непродолжительным, может быть в пятницу эхом уходящего фронта местами отзовутся небольшие дожди. Ночью +16…21, днем + 25…30. Дальше к следующим выходным, к субботе и воскресенью, 4-5 июля, вновь восстановится позиция антициклона. Опять будет много солнца, никаких осадков, но станет более комфортно. Ночью +15…20, а днем +25…30 градусов", - поделился собеседник.
В общем, обратил внимание Евгений Тишковец, среднемесячная температура предстоящего июля по Крыму будет на полтора градуса выше положенной климатической нормы, которая для Симферополя составляет ночью +17, днем +29, почти +30 градусов Цельсия.
"Что касается количества осадков, то они будут в рамках нормы, без каких-либо отклонений", - дополнил он.
Тишковец подытожил, что "макушка" лета на полуострове будет по-летнему комфортной со всеми вытекающими отсюда последствиями.
"На сегодняшний день я пока не вижу никаких "камней с неба", никаких экстремальных взлетов температур, грозовых штормовых условий. Пока все более или менее спокойно. Температура комфортная, а нам и не нужна 40-градусная жара, которая сейчас испепеляет Европу, где это приводит к большим проблемам", - заключил он.
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Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогодаПогода в КрымуКрымНовости Крыма
 
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