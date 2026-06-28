https://crimea.ria.ru/20260628/potrebnosti-kryma-v-toplive-budut-obespecheny---putin-1157231529.html

Потребности Крыма в топливе будут обеспечены - Путин

Потребности Крыма в топливе будут обеспечены - Путин - РИА Новости Крым, 28.06.2026

Потребности Крыма в топливе будут обеспечены - Путин

Потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T22:09

2026-06-28T22:09

2026-06-28T23:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены, заявил президент России Владимир Путин.Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей.Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России выступила с предложением снизить минимальный объем продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля по 30 сентября.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, сообщил глава ресгиона Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка – главноеБензин в Сочи: где и как работают АЗССитуация с топливом в Краснодарском крае - данные властей

https://crimea.ria.ru/20260628/zadachu-energosnabzheniya-kryma-reshat-postavki-topliva-po-zemle-i-moryu---putin-1157231590.html

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