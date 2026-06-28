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О чем Путин и Лукашенко говорили на Валдае
О чем Путин и Лукашенко говорили на Валдае - РИА Новости Крым, 28.06.2026
О чем Путин и Лукашенко говорили на Валдае
Общение с белорусским лидером Александром Лукашенко продлилось более суток. Встреча получилась удачной и содержательной, об этом в интервью журналисту Павлу... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T23:35
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2026-06-28T23:35
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
россия
союзное государство
михаил мишустин
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Общение с белорусским лидером Александром Лукашенко продлилось более суток. Встреча получилась удачной и содержательной, об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал президент Владимир Путин.Лукашенко посетил с рабочим визитом Российскую Федерацию ранее на этой неделе.По словам Путина, в ходе этих переговоров были обговорены вопросы экономики, взаимодействия в энергетике, промышленности и ряде других сферах.Также Путин отметил, что при этой встрече присутствовал председатель правительства России Михаил Мишустин."Я пригласил (на встречу с Лукашенко - ред.) председателя правительства России Мишустина Михаила Владимировича, обсуждали, прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях - и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах", - сообщил он.Российский лидер обозначил, что Москва благодарна Минску за усилия по украинскому вопросу.Президент России отметил готовность белорусского коллеги всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами.Ранее сообщалось, что товарооборот России и Белоруссии по итогам 2025 года достиг рекордных 52 миллиардов долларов, а за первый квартал текущего года увеличился еще на 7%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не выживать, а жить": Лукашенко объяснил политику Белоруссии"Совсем другая война": Лукашенко встретился с представителями ЗеленскогоПутин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку дня Союзного государства
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, союзное государство, михаил мишустин, экономика
О чем Путин и Лукашенко говорили на Валдае
Путин назвал удачной недавнюю встречу с президентом Белоруссии Лукашенко и раскрыл детали
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Общение с белорусским лидером Александром Лукашенко продлилось более суток. Встреча получилась удачной и содержательной, об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал президент Владимир Путин.
Лукашенко посетил с рабочим визитом Российскую Федерацию ранее на этой неделе.
"Мы с ним общались сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке <…> Это была очень удачная и содержательная поездка", - ответил Путин журналисту, отвечая на вопрос о том, как прошли переговоры лидеров России и Белоруссии.
По словам Путина, в ходе этих переговоров были обговорены вопросы экономики, взаимодействия в энергетике, промышленности и ряде других сферах.
"Обсуждали прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействие в разных областях: и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах, говорили и о гуманитарном сотрудничестве", - сказал он.
Также Путин отметил, что при этой встрече присутствовал председатель правительства России Михаил Мишустин.
"Я пригласил (на встречу с Лукашенко - ред.) председателя правительства России Мишустина Михаила Владимировича, обсуждали, прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях - и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах", - сообщил он.
Российский лидер обозначил, что Москва благодарна Минску за усилия по украинскому вопросу.
"Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении, особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности обмена военнопленных", - отметил он.
Президент России отметил готовность белорусского коллеги всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами.
Ранее сообщалось
, что товарооборот России и Белоруссии по итогам 2025 года достиг рекордных 52 миллиардов долларов, а за первый квартал текущего года увеличился еще на 7%.
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