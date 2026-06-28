https://crimea.ria.ru/20260628/novosti-svo-kak-izmenilas-situatsiya-na-linii-fronta-za-sutki-1157222861.html

Новости СВО: как изменилась ситуация на линии фронта за сутки

Новости СВО: как изменилась ситуация на линии фронта за сутки - РИА Новости Крым, 28.06.2026

Новости СВО: как изменилась ситуация на линии фронта за сутки

Армия России продолжает успешно выполнять в зоне проведения спецоперации поставленные цели и задачи. Суточные потери киевского режима превысили 1400 боевиков... РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T13:28

2026-06-28T13:28

2026-06-28T13:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Армия России продолжает успешно выполнять в зоне проведения спецоперации поставленные цели и задачи. Суточные потери киевского режима превысили 1400 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение, поразили силы противника в Сумской области – возле Верхнего Песчаного, Лужков и Петрушевки.Также силы противника истощены в Харьковской области - в районах населенных пунктов Белый Колодезь, Москалевка, Землянки, Рубежное, Старица и Сосновый Бор.В этом квадрате противник потерял свыше 210 боевиков, броневик, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ, уточнили в ведомстве.Военнослужащие группировки "Запад" встали на более выгодные рубежи и позиции, разбив боевиков Зеленского в ДНР и на Харьковщине, в районах следующих населенных пунктов: Крестище, Щурово, Райгородок, Маяки, Лозовое, Гусинка, Подлиман, Смородьковка и Моначиновка.Так, в Красном Лимане в течение суток ВСУ потеряли до 30 боевиков, четыре автомобиля, пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов и девять пунктов управления беспилотниками.Всего же за сутки на этой линии фронта ликвидировано до 210 боевиков ВCУ, четыре броневика, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Подразделения "Южной" группировки войск за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, разбив врага на подходах к Дружковке, Новониколаевке, Никаноровке, Николайполе, Ореховатке, Николаевке и Алексеево-Дружковке в ДНР.Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Силы противника истощены в районах населенных пунктов Новопавловка, Новоподгородное, Чугуево, Ивановка, Межевая Днепропетровской области, Ленина, Кучеров Яр, Доброполье, Грузское, Сергеевка, Матяшево и Светлое Донецкой Народной Республики.Украинские войска потеряли в этом квадрате до 300 человек, боевую бронемашину, три автомобиля, радиолокационную станцию и станцию РЭБ.Военнослужащие группировки "Восток" проломили обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Подгавриловки, Кривобоково, Романков, Широкого, Великомихайловки Днепропетровской области, а также Малиновки, Васиновке и Любицкого Запорожской области."Противник потерял свыше 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - указано в сводке.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Орехов Запорожской области, уничтожив до 40 военнослужащих противника, 14 автомобилей и станцию РЭБ.Армия России за сутки освободила населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Также российские военные ударили по объектам и инфраструктуре, используемым ВСУ, а также пунктам дислокации личного состава и наемников.Ранее сообщалось, что украинская армия за неделю потеряла свыше 10 тысяч военных в зоне проведения спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорванаПутин озвучил колоссальные потери ВСУ

https://crimea.ria.ru/20260628/udary-po-obektam-vsu---chto-unichtozheno-1157222408.html

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новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости