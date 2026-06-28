https://crimea.ria.ru/20260628/nesedobnye-banany-i-vatrushki-kak-vybrat-bezopasnyy-vid-prokata-v-krymu-1156561229.html

Несъедобные бананы и ватрушки: как выбрать безопасный вид проката в Крыму

Несъедобные бананы и ватрушки: как выбрать безопасный вид проката в Крыму - РИА Новости Крым, 28.06.2026

Несъедобные бананы и ватрушки: как выбрать безопасный вид проката в Крыму

Полный перечень официальных пунктов проката, которые работают законно и отвечают за качество предоставляемых услуг и оборудования, есть на сайте министерства... РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T08:45

2026-06-28T08:45

2026-06-28T08:45

александр зраенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Полный перечень официальных пунктов проката, которые работают законно и отвечают за качество предоставляемых услуг и оборудования, есть на сайте министерства курортов Республики Крым. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил замначальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по РК Александр Зраенко.Также он обратил внимание, что на каждом пункте проката в обязательном порядке должен стоять стенд, где указано, что это пункт проката, кто является его правообладателем, а также стоимость услуг.Кроме того, выбирая тот или иной тип пляжных развлечений, нужно обратить внимание на выдачу спасательного снаряжения при посадке на прицепные устройства типа "банан", сказал представитель МЧС, обратив внимание на что, что жилет должен быть именно спасательным, таким, который позволяет человеку даже в бессознательном состоянии остаться на плаву и не задохнуться, не утонуть.Также важно, чтобы судоводитель, который будет транспортировать и буксировать прицепное устройство, имел специальные права, позволяющие ему управлять маломерным судном. Также он должен быть трезв и адекватен, уточнил Зраенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить вниманиеВ Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристамСпасатели обследуют пляжи Крыма перед курортным сезоном

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр зраенко