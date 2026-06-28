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Несъедобные бананы и ватрушки: как выбрать безопасный вид проката в Крыму - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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Несъедобные бананы и ватрушки: как выбрать безопасный вид проката в Крыму
Несъедобные бананы и ватрушки: как выбрать безопасный вид проката в Крыму - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Несъедобные бананы и ватрушки: как выбрать безопасный вид проката в Крыму
Полный перечень официальных пунктов проката, которые работают законно и отвечают за качество предоставляемых услуг и оборудования, есть на сайте министерства... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T08:45
2026-06-28T08:45
александр зраенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Полный перечень официальных пунктов проката, которые работают законно и отвечают за качество предоставляемых услуг и оборудования, есть на сайте министерства курортов Республики Крым. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил замначальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по РК Александр Зраенко.Также он обратил внимание, что на каждом пункте проката в обязательном порядке должен стоять стенд, где указано, что это пункт проката, кто является его правообладателем, а также стоимость услуг.Кроме того, выбирая тот или иной тип пляжных развлечений, нужно обратить внимание на выдачу спасательного снаряжения при посадке на прицепные устройства типа "банан", сказал представитель МЧС, обратив внимание на что, что жилет должен быть именно спасательным, таким, который позволяет человеку даже в бессознательном состоянии остаться на плаву и не задохнуться, не утонуть.Также важно, чтобы судоводитель, который будет транспортировать и буксировать прицепное устройство, имел специальные права, позволяющие ему управлять маломерным судном. Также он должен быть трезв и адекватен, уточнил Зраенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить вниманиеВ Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристамСпасатели обследуют пляжи Крыма перед курортным сезоном
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александр зраенко
Несъедобные бананы и ватрушки: как выбрать безопасный вид проката в Крыму

В Крыму подготовили перечень законных и безопасных пунктов проката

08:45 28.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа пляже в Алуште
На пляже в Алуште - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Полный перечень официальных пунктов проката, которые работают законно и отвечают за качество предоставляемых услуг и оборудования, есть на сайте министерства курортов Республики Крым. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил замначальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по РК Александр Зраенко.
"Республика Крым – это один из немногих субъектов в России, где введены правила и требования, в том числе и при организации пунктов проката. Мы проработали их совместно с минкурортов Крыма, чтобы эти услуги представлялись безопасно на территории нашей республики. Полный перечень официальных пунктов проката, тех, которые работают законно, опубликован на сайте минкурортов РК", – сообщил Зраенко.
Также он обратил внимание, что на каждом пункте проката в обязательном порядке должен стоять стенд, где указано, что это пункт проката, кто является его правообладателем, а также стоимость услуг.
Кроме того, выбирая тот или иной тип пляжных развлечений, нужно обратить внимание на выдачу спасательного снаряжения при посадке на прицепные устройства типа "банан", сказал представитель МЧС, обратив внимание на что, что жилет должен быть именно спасательным, таким, который позволяет человеку даже в бессознательном состоянии остаться на плаву и не задохнуться, не утонуть.
Также важно, чтобы судоводитель, который будет транспортировать и буксировать прицепное устройство, имел специальные права, позволяющие ему управлять маломерным судном. Также он должен быть трезв и адекватен, уточнил Зраенко.
"Не пренебрегаете безопасностью, всегда следите, чтобы дети были рядом. И в ряде случаев, если есть угроза, что данные аттракционы являются травмоопасными, лучше от них отказаться", – добавил он.
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Александр Зраенко
 
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