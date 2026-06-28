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Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T20:30
2026-06-28T20:30
беспилотник (бпла, дрон)
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), гу мчс рф по республике крым
Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

20:30 28.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.
"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ! Над Республикой Крым работает ПВО" – сказано в сообщении.
Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Беспилотник (БПЛА, дрон)КрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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