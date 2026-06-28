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Начало аномальной жары: погода в Крыму в воскресенье
Начало аномальной жары: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Начало аномальной жары: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. Днем в южных районах еще возможен... РИА Новости Крым, 28.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. Днем в южных районах еще возможен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +30...32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, в Ялте и Алуште возможен небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит от +20 до +23, днем от +29 до +32 градусов.В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Начало аномальной жары: погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. Днем в южных районах еще возможен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18…23, в горах +14…17; днем +28…33, в горах 20…25", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +30...32.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +27...29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, в Ялте и Алуште возможен небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит от +20 до +23, днем от +29 до +32 градусов.
В западных районах Крыма сохранится
чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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