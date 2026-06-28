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Начало аномальной жары: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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Начало аномальной жары: погода в Крыму в воскресенье
Начало аномальной жары: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Начало аномальной жары: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. Днем в южных районах еще возможен... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. Днем в южных районах еще возможен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +30...32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, в Ялте и Алуште возможен небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит от +20 до +23, днем от +29 до +32 градусов.В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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5
4.7
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погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория
Начало аномальной жары: погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 28.06.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЛето в Ялте
Лето в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. Днем в южных районах еще возможен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18…23, в горах +14…17; днем +28…33, в горах 20…25", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +30...32.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +27...29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, в Ялте и Алуште возможен небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит от +20 до +23, днем от +29 до +32 градусов.
В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Начало аномальной жары: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 28 июня
23:57Воздушная тревога снова звучит в Севастополе
22:29Крымский мост сейчас - обстановка к ночи на воскресенье
22:15Атака ВСУ на Волгоград и энергоснабжение в Крыму: главное за день
21:48Лицо Крыма: как убирают улицы Симферополя в летний период
21:35В Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторов
21:23Вучич анонсировал свою отставку через несколько недель
21:041430 человек погибли от землетрясения в Венесуэле
20:50124 беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом и рядом регионов РФ
20:32Режим ЧС в Крыму и дефицит бензина – топ новостей недели
20:20Цепляют эмоциями: как отличить фейк от правдивого ролика в сети
19:46Опасные бактерии: как не отравиться продуктами в летнюю жару
19:20Беспилотник ударил по рынку в ЛНР – ранены четыре человека
19:06Отбой ракетной опасности в Крыму
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