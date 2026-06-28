https://crimea.ria.ru/20260628/na-dnepre-unichtozhen-punkt-vremennoy-dislokatsii-vsu--rotatsiya-sorvana-1157220162.html

На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорвана

На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорвана - РИА Новости Крым, 28.06.2026

На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорвана

Операторы ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, ротация... РИА Новости Крым, 28.06.2026

2026-06-28T14:31

2026-06-28T14:31

2026-06-28T13:58

новости сво

группировка войск "днепр"

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, ротация противника в этом квадрате сорвана. Об этом сообщили в Минобороны в воскресенье.Уже несколько минут два ударных дрона "КВН", управляемые по оптоволоконным кабелям, зашли на цель. Пункт временной дислокации украинских боевиков был уничтожен точными попаданиями. Сгорели также склады – с продовольствием и боеприпасами.Расчеты ударных дронов войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" круглосуточно наносят огневое поражение ВСУ, уничтожают "опорники", пункты управления беспилотниками, живую силу и технику противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, добавили в пресс-службе.Ранее также военные беспилотных систем 18-й общевойсковой армии Южного военного округа уничтожили миномет вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра.Также операторы ударных беспилотников Ивановских десантников ликвидировали группу украинской пехоты и сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская спутниковая группировка не уступит Starlink – ПутинПутин озвучил колоссальные потери ВСУПытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован

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новости сво, группировка войск "днепр", армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии