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На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорвана
На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорвана - РИА Новости Крым, 28.06.2026
На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорвана
Операторы ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, ротация... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T14:31
2026-06-28T14:31
2026-06-28T13:58
новости сво
группировка войск "днепр"
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, ротация противника в этом квадрате сорвана. Об этом сообщили в Минобороны в воскресенье.Уже несколько минут два ударных дрона "КВН", управляемые по оптоволоконным кабелям, зашли на цель. Пункт временной дислокации украинских боевиков был уничтожен точными попаданиями. Сгорели также склады – с продовольствием и боеприпасами.Расчеты ударных дронов войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" круглосуточно наносят огневое поражение ВСУ, уничтожают "опорники", пункты управления беспилотниками, живую силу и технику противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, добавили в пресс-службе.Ранее также военные беспилотных систем 18-й общевойсковой армии Южного военного округа уничтожили миномет вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра.Также операторы ударных беспилотников Ивановских десантников ликвидировали группу украинской пехоты и сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская спутниковая группировка не уступит Starlink – ПутинПутин озвучил колоссальные потери ВСУПытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован
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новости сво, группировка войск "днепр", армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорвана
В Херсонской области на правом берегу Днепра уничтожен пункт временной дислокации ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, ротация противника в этом квадрате сорвана. Об этом сообщили в Минобороны в воскресенье.
"В ходе выполнения боевой задачи по обнаружению противника, оператором разведывательного беспилотника была обнаружена активность противника, который пытался произвести подвоз продовольствия и боеприпасов, а также совершить ротацию личного состава в пункте временной дислокации в своем тыловом районе. Расчетам ударных БПЛА поступила команда на уничтожение цели", - говорится в сообщении.
Уже несколько минут два ударных дрона "КВН", управляемые по оптоволоконным кабелям, зашли на цель. Пункт временной дислокации украинских боевиков был уничтожен точными попаданиями. Сгорели также склады – с продовольствием и боеприпасами.
"Также было уничтожено до отделения личного состава ВСУ, тем самым сорвана ротация украинских формирований", - уточнили в российском оборонном ведомстве.
Расчеты ударных дронов войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" круглосуточно наносят огневое поражение ВСУ, уничтожают "опорники", пункты управления беспилотниками, живую силу и технику противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, добавили в пресс-службе.
Ранее также военные беспилотных систем 18-й общевойсковой армии Южного военного округа уничтожили миномет
вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра.
Также операторы ударных беспилотников Ивановских десантников ликвидировали группу украинской пехоты и сорвали ротацию
подразделений ВСУ в Запорожской области.
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