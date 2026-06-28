Рейтинг@Mail.ru
На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорвана - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260628/na-dnepre-unichtozhen-punkt-vremennoy-dislokatsii-vsu--rotatsiya-sorvana-1157220162.html
На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорвана
На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорвана - РИА Новости Крым, 28.06.2026
На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорвана
Операторы ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, ротация... РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T14:31
2026-06-28T13:58
новости сво
группировка войск "днепр"
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155651232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2db347479f4b163c36483301586ab6a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, ротация противника в этом квадрате сорвана. Об этом сообщили в Минобороны в воскресенье.Уже несколько минут два ударных дрона "КВН", управляемые по оптоволоконным кабелям, зашли на цель. Пункт временной дислокации украинских боевиков был уничтожен точными попаданиями. Сгорели также склады – с продовольствием и боеприпасами.Расчеты ударных дронов войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" круглосуточно наносят огневое поражение ВСУ, уничтожают "опорники", пункты управления беспилотниками, живую силу и технику противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, добавили в пресс-службе.Ранее также военные беспилотных систем 18-й общевойсковой армии Южного военного округа уничтожили миномет вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра.Также операторы ударных беспилотников Ивановских десантников ликвидировали группу украинской пехоты и сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская спутниковая группировка не уступит Starlink – ПутинПутин озвучил колоссальные потери ВСУПытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155651232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5964971905fce8b90fc9da820bdbc380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, группировка войск "днепр", армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорвана

В Херсонской области на правом берегу Днепра уничтожен пункт временной дислокации ВСУ

14:31 28.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор"
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, ротация противника в этом квадрате сорвана. Об этом сообщили в Минобороны в воскресенье.
"В ходе выполнения боевой задачи по обнаружению противника, оператором разведывательного беспилотника была обнаружена активность противника, который пытался произвести подвоз продовольствия и боеприпасов, а также совершить ротацию личного состава в пункте временной дислокации в своем тыловом районе. Расчетам ударных БПЛА поступила команда на уничтожение цели", - говорится в сообщении.
Уже несколько минут два ударных дрона "КВН", управляемые по оптоволоконным кабелям, зашли на цель. Пункт временной дислокации украинских боевиков был уничтожен точными попаданиями. Сгорели также склады – с продовольствием и боеприпасами.
"Также было уничтожено до отделения личного состава ВСУ, тем самым сорвана ротация украинских формирований", - уточнили в российском оборонном ведомстве.
Расчеты ударных дронов войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" круглосуточно наносят огневое поражение ВСУ, уничтожают "опорники", пункты управления беспилотниками, живую силу и технику противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, добавили в пресс-службе.
Ранее также военные беспилотных систем 18-й общевойсковой армии Южного военного округа уничтожили миномет вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра.
Также операторы ударных беспилотников Ивановских десантников ликвидировали группу украинской пехоты и сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российская спутниковая группировка не уступит Starlink – Путин
Путин озвучил колоссальные потери ВСУ
Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован
 
Новости СВОГруппировка войск "Днепр"Армия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:34Ливни с грозами и сильный ветер обрушатся на Кубань
16:04Путин выступил на съезде "Единой России"
15:58Запрет на экспорт дизтоплива обсудят в России
15:42Зеленский попросил ЕС вернуть на родину украинских мужчин – политолог
15:09При крушении вертолета в Саудовской Аравии погибли 14 человек
14:58Самолет с парашютистами разбился во Франции - погибли 11 человек
14:41В Астрахани удвоилась число госпитализированных с отравлением
14:31На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорвана
14:14В Киеве поставят памятник Мазепе
13:45В Херсонской области упал и не взорвался украинский FPV-дрон
13:28Новости СВО: как изменилась ситуация на линии фронта за сутки
13:12Крымский мост - очередь растет со стороны Кубани
12:56Удары нанесены по объектам ВСУ - что уничтожено
12:42В Крыму на дороге в обход Алушты укладывают финишный слой асфальта
12:31Лесной пожар под Ялтой потушили
12:21Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России
12:06Сгорели все: ВСУ ударили беспилотниками по 14 школьным автобусам на Херсонщине
11:25В Севастополе отбой воздушной тревоги
11:24В Крыму объявили отбой ракетной опасности
11:04Воздушная тревога снова звучит в Севастополе
Лента новостейМолния