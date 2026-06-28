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Массированная атака на Кубань - что известно
Массированная атака на Кубань - что известно - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Массированная атака на Кубань - что известно
Один человек погиб в Краснодарском крае в результате массированной ночной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T06:39
2026-06-28T06:39
2026-06-28T06:39
вениамин кондратьев
нпз
славянск-на-кубани
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
кубань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб в Краснодарском крае в результате массированной ночной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Оперативный штаб региона сообщил, что возгорание на нефтеперерабатывающем заводе произошло в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА. Кроме того, в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки беспилотника повредили четыре частных дома, пострадал один человек.Губернатор добавил, что поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь родным погибшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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вениамин кондратьев, нпз, славянск-на-кубани, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), кубань, краснодарский край
Массированная атака на Кубань - что известно
При массированной атаке наКубань погиб человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб в Краснодарском крае в результате массированной ночной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Оперативный штаб региона сообщил, что возгорание на нефтеперерабатывающем заводе произошло в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА. Кроме того, в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки беспилотника повредили четыре частных дома, пострадал один человек.
"Этой ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов. К сожалению, погиб один человек", - написал Кондратьев в канале на платформе МАКС.
Губернатор добавил, что поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь родным погибшего.
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