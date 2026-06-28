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Ливни с грозами и сильный ветер обрушатся на Кубань - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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Ливни с грозами и сильный ветер обрушатся на Кубань
Ливни с грозами и сильный ветер обрушатся на Кубань - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Ливни с грозами и сильный ветер обрушатся на Кубань
На Краснодарский край надвигается непогода - до конца воскресенья и в течение понедельника в регионе ожидаются ливни с градом и сильными порывами ветра. Об этом РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T16:34
2026-06-28T16:34
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. На Краснодарский край надвигается непогода - до конца воскресенья и в течение понедельника в регионе ожидаются ливни с градом и сильными порывами ветра. Об этом предупредили в администрации города Новороссийска.Как уточнили в администрации, ливневые дожди с грозами и градом при сильном ветре ожидаются в Краснодарском крае во второй половине дня 28 июня, и до конца суток, а также в течение суток 29 июня.Власти призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности, а также следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.Ранее в воскресенье в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что аномально-жаркая погода прогнозируется в Крыму в период с 28 июня по 2 июля. Столбики термометров доползут до отметки + 35 градусов.Кроме того, 28 и 29 июня в западных и центральных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах Крыма и в Севастополе также ожидается чрезвычайная пожарная опасность, напоминают синоптики.В воскресенье в Крыму благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. В дневное время на юге вероятен слабый дождь.Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что в Крым пришла настоящая летняя жара, морская вода у берегов полуострова прогрелась до комфортных для купания значений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые ведут мониторинг экологического состояния рек в КрымуВ Ялтинском заповеднике закрывают экотропы и туристические маршрутыЛесной пожар под Ялтой потушили
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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96
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кубань, погода, мчс краснодарского края, новости, краснодарский край
Ливни с грозами и сильный ветер обрушатся на Кубань

На Кубань 28 и 29 июня обрушатся сильные ливни с градом и порывами ветра до 20 м/с

16:34 28.06.2026
 
© Официальный канал администрации города СочиДождь
Дождь
© Официальный канал администрации города Сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. На Краснодарский край надвигается непогода - до конца воскресенья и в течение понедельника в регионе ожидаются ливни с градом и сильными порывами ветра. Об этом предупредили в администрации города Новороссийска.
"Внимание! Ожидается ухудшение погодных условий: сильный дождь, гроза, град и порывы ветра до 20 м/с", - говорится в сообщении.
Как уточнили в администрации, ливневые дожди с грозами и градом при сильном ветре ожидаются в Краснодарском крае во второй половине дня 28 июня, и до конца суток, а также в течение суток 29 июня.
Власти призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности, а также следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.
Ранее в воскресенье в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что аномально-жаркая погода прогнозируется в Крыму в период с 28 июня по 2 июля. Столбики термометров доползут до отметки + 35 градусов.
Кроме того, 28 и 29 июня в западных и центральных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах Крыма и в Севастополе также ожидается чрезвычайная пожарная опасность, напоминают синоптики.
В воскресенье в Крыму благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. В дневное время на юге вероятен слабый дождь.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что в Крым пришла настоящая летняя жара, морская вода у берегов полуострова прогрелась до комфортных для купания значений.
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КубаньПогодаМЧС Краснодарского краяНовостиКраснодарский край
 
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