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Лесной пожар под Ялтой потушили - РИА Новости Крым, 28.06.2026
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Лесной пожар под Ялтой потушили
Лесной пожар под Ялтой потушили - РИА Новости Крым, 28.06.2026
Лесной пожар под Ялтой потушили
В Крыму потушили лесной пожар в Ялте у подножия горы Ай-Петри на площади 3,2 гектара. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 28.06.2026
2026-06-28T12:31
2026-06-28T12:31
пожар
ялта
новости крыма
происшествия
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Крыму потушили лесной пожар в Ялте у подножия горы Ай-Петри на площади 3,2 гектара. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Пожар начался накануне утром, произошло возгорание лесной подстилки. На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС России, а также силы и средства "Крым-Спас", представители Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, учреждения "Заповедный Крым" и волонтеры.В Крыму с 24 июня ввели особый противопожарный режим.В ближайшую неделю среднесуточные температурные значения будут на 5 – 7 выше нормы. Дождей не прогнозируется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пожар, ялта, новости крыма, происшествия, гу мчс рф по республике крым
Лесной пожар под Ялтой потушили

Лесной пожар под Ялтой потушили на площади 3,2 га

12:31 28.06.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымТушение лесного пожара под Ялтой
Тушение лесного пожара под Ялтой
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Крыму потушили лесной пожар в Ялте у подножия горы Ай-Петри на площади 3,2 гектара. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
"Сегодня в 12:00 лесной пожар полностью ликвидирован на площади 3,2 га", - говорится в сообщении.
Пожар начался накануне утром, произошло возгорание лесной подстилки. На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС России, а также силы и средства "Крым-Спас", представители Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, учреждения "Заповедный Крым" и волонтеры.
В Крыму с 24 июня ввели особый противопожарный режим.
В ближайшую неделю среднесуточные температурные значения будут на 5 – 7 выше нормы. Дождей не прогнозируется.
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ПожарЯлтаНовости КрымаПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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